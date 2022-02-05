شكرا لقرائتكم خبر عن سمير عثمان: جوميز حكم مميز ولن يظلم منتخب فى النهائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى سمير عثمان الخبير التحكيمي أن اختيار الحكم الجنوب أفريقي فيكتور جوميز لمباراة مصر والسنغال في نهائي كاس الأمم الأفريقية الأحد المقبل اختيار مميز للغاية من لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وأضاف سمير عثمان في تصريحات تليفزيونية لبرنامح ملعب أون تايم على فضائية أون تايم سبورتس: "جوميز حكم ممتاز ولن يظلم أي منتخب، والحكم قد يكون 70% من نتيجة أي مباراة".

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" طاقم حكام مباراة نهائي كأس الأمم الأفريقية بين منتخب مصر والسنغال، المقررة لها الأحد المقبل.

ويتولى الجنوب إفريقي فيكتور جوميز قيادة المباراة حكم ساحة، ومعه المساعد الأول، مواطنه زاكيل توسي جرانفيل سيويلا، والثاني سورو باتسوان من ليسوتو.

وتقام مباراة المنتخب المصري أمام نظيره السنغالي يوم الأحد المقبل في تمام التاسعة مساء، ويبحث الفراعنة عن تحقيق الفوز بالبطولة للمرة الثامنة في التاريخ.