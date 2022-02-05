شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة اليوم الجمعة 4 / 2 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 4 / 2 / 2022 العديد من الأحداث المهمة والتى يأتى على رأسها تأكد غياب البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر عن الفراعنة، في المباراتين المقبلتين، الأولى أمام السنغال بعد غدٍ في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية.

الزمالك ينتظر عودة سيف الجزيرى لفتح ملف مستحقاته المتأخرة

ينتظر مسئولو نادى الزمالك، عودة التونسى سيف الدين الجزيرى مهاجم الفريق إلى القاهرة من أجل فتح ملف مستحقات اللاعب المتأخرة والتى قام بإنذار النادى بشكل رسمى بسبب عدم حصوله على تلك المستحقات، وذلك ضمان حقوقه عن طريق اتخاذ الاجراءات الرسمية للمطالبة بمستحقاته المالية المتأخرة.

تعرف على رسالة خوان براون للصفقات الجديدة فى الإسماعيلى حرص الأرجنتيني خوان بروان المدير الفني لفريق بالإسماعيلي على توجيه رسالة للاعبين الجدد الذين تم التعاقد معهم، وذلك عبر تصريحات المركز الإعلامي للنادي. واصل حسام حسن، مهاجم الفريق الأهلى، تنفيذ برنامجه التأهيلي على هامش المران الجماعي للفريق الذي يقام مساء اليوم على ملعب آل نهيان بنادي الوحدة الإماراتي.

أظهرت نتائج المسحات الطبية التي أجرتها بعثة المنتخب الوطني اليوم في العاصمة الكاميرونية ياوندي استعدادًا للقاء السنغال بعد غد الأحد في نهائي الأمم الأفريقية عن سلبية جميع عينات أعضاء البعثة بحمد الله.

اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، رسميا الحكم الجنوب افريقي جوميز لإدارة مباراة منتخب مصر مع السنغال في نهائي كاس امم افريقيا المحدد لها الاحد .

حفز الحساب الرسمى للاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" لاعبو النادى الأهلى، قبل لقاء الغد أمام مونتيرى المكسيكى، فى بطولة كاس العالم للأندية المقامة حاليا فى الإمارات، متمنيا التوفيق لبطل القارة الإفريقية السمراء.

أعرب البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب الوطنى، استيائه من العقوبة التى وقعت عليه من قبل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بإيقافه مباراتين على خلفية اعتراضه على الحكم بكاري جاساما الحكم الجامبي، الذى أدار مباراة الفراعنة والكاميرون فى نصف نهائى أمم أفريقيا، وأشهر البطاقة الحمراء لكيروش بسبب الإعتراض.

أشاد النجم محمد عبد المنعم، مدافع المنتخب الوطنى بزميله فى الفريق محمود حمدى الونش، بعد إصابته القوية فى الرأس والأداء الرجولى اقوى الذى قدمه خلال مباراة المنتخب أمام الكاميرون، التى أقيمت مساء أمس، الخميس، فى الدور قبل النهائى لبطولة كأس الأمم الإفريقية،

وجه رامي ربيعة، مدافع الأهلي، الشكر إلى دولة الإمارات الشقيقة على الاستضافة الكريمة لكأس العالم للأندية في نسختها الحالية.

أعلن أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، توصله إلى اتفاق مع رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى، لرصد مكافأة قدرها 10 ملايين جنيه للاعبي المنتخب الوطني المصري حال الفوز باللقب الإفريقي.

تأكد غياب البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر عن الفراعنة، في المباراتين المقبلتين، الأولى أمام السنغال بعد غدٍ في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية، والثانية أمام السنغال أيضًا في مارس المقبل بذهاب المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم.

قام محمود سليم، وجيرارد مور، محللا أداء منتخب مصر فى جهاز كارلوس كيروش، بجانب عصام الحضرى مدرب حراس المنتخب ، بالدور الرئيسى في ركلات جزاء الفراعنة أمام الكاميرون بنصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية.

أدى المنتخب الوطني تدريبا تنشيطيا صباح اليوم تخلله بعض المسابقات الترفيهية للترويح على اللاعبين بعد ثلاثة مباريات متتالية لعبها الفريق لـ 120 دقيقة في كل منها.

حرص باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك على تهنئة محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق الأبيض، وعلى مستواه الذى ظهر به مع المنتخب فى مبارياته ببطولة الأمم الأفريقية ، و التى تألق فيها جابسكى ، حتى ساهم بشكل كبير فى صعود الفراعنة إلى نهائى أفريقيا.