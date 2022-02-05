7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة اليوم الجمعة 4 / 2 / 2022 العديد من الأحداث المهمة والتى يأتى على رأسها تعبير البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب الوطنى، عن استيائه من العقوبة التى وقعت عليه من قبل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بإيقافه مباراتين.

سلبية مسحة بعثة منتخب مصر قبل مواجهة السنغال فى نهائى أفريقيا

أظهرت نتائج المسحات الطبية التي أجرتها بعثة المنتخب الوطني اليوم في العاصمة الكاميرونية ياوندي استعدادًا للقاء السنغال بعد غد الأحد في نهائي الأمم الأفريقية عن سلبية جميع عينات أعضاء البعثة بحمد الله.

اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، رسميا الحكم الجنوب افريقي جوميز لإدارة مباراة منتخب مصر مع السنغال في نهائي كاس امم افريقيا المحدد لها الاحد .

أعرب البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب الوطنى، استيائه من العقوبة التى وقعت عليه من قبل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بإيقافه مباراتين على خلفية اعتراضه على الحكم بكاري جاساما الحكم الجامبي، الذى أدار مباراة الفراعنة والكاميرون فى نصف نهائى أمم أفريقيا، وأشهر البطاقة الحمراء لكيروش بسبب الإعتراض.

أشاد النجم محمد عبد المنعم، مدافع المنتخب الوطنى بزميله فى الفريق محمود حمدى الونش، بعد إصابته القوية فى الرأس والأداء الرجولى اقوى الذى قدمه خلال مباراة المنتخب أمام الكاميرون، التى أقيمت مساء أمس، الخميس، فى الدور قبل النهائى لبطولة كأس الأمم الإفريقية،

وجه رامي ربيعة، مدافع الأهلي، الشكر إلى دولة الإمارات الشقيقة على الاستضافة الكريمة لكأس العالم للأندية في نسختها الحالية.

أعلن أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، توصله إلى اتفاق مع رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى، لرصد مكافأة قدرها 10 ملايين جنيه للاعبي المنتخب الوطني المصري حال الفوز باللقب الإفريقي.

لا يزال محمد صلاح قائد منتخب مصر، يتغنى بحالة الفرحة الهيستيرية التى عاشها لاعبو ومحبي المنتخب المصري عقب تأهل المنتخب للمباراة النهائية واقصاء المنتخب الكاميروني المستضيف للبطولة، وذلك من خلال نشره أكثر من صورة من احتفالاته بصحبة اللاعبين أمس، عبر خاصية "ستورى" حسابه على موقع "إنستجرام".