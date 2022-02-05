شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلى وخسارة الزمالك فى ربع نهائى كأس سيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت على مدار اليوم الجمعة، مواجهات قوية فى إطار دور ربع نهائى كأس مصر لسيدات الكرة الطائرة للموسم المحلى 2021/2022.

وشهدت هذه الجولة فوز كلا من الشمس على الزمالك 3/0 والأهلى على هليوبوليس 3/0 وسبورتنج على وادى دجلة 3/2 والصيد على الجزيرة 3/0.

وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة الطائرة عن إقامة لقاء القمة بين الأهلى و الزمالك فى الجولة الخامسة بالدور الثانى من دورى السيدات الممتاز يوم 14 مارس المقبل على صالة الأهلى.

وشهدت قمة الدور الأول من دورى سيدات الطائرة فوز الأهلى بنتيجة 3/0 والتى أقيمت السبت الماضى على صالة الشرقية للدخان.

وينطلق الدور الثانى يوم 28 فبراير المقبل بمواجهات بين كلا من، الشمس مع الأهلى وسموحة مع أصحاب الجياد و سبورتنج مع هليوبوليس و الجزيرة مع الصيد والزمالك مع الصيد.

ويطمح فريق الأهلى فى الفوز بمواجهات الدور الثانى من أجل مواصلة الزحف والاحتفاظ باللقب، ويسعى فريق نادى الزمالك لتصحيح الأوضاع هذا الموسم من أجل المنافسة على اللقب الذى يستحوذ عليه غريمه التقليدى الأهلى لمدة سنوات عديدة حتى دخل موسوعة جينيس بتحقيقه عدد مرات فوز متتالى فى المباريات.