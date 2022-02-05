شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار فريق الزمالك اليوم الجمعة 4/ 2/ 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك، اليوم الجمعة، الموافق 4/ 2/ 2022 العديد من الأحداث الهامة، الإدارة تنتظر عودة سيف الجزيرى لفتح ملف مستحقاته المتأخرة، وكارتيرون يهنئ أبوجبل على مستواه فى المنتخب.

الزمالك ينتظر عودة سيف الجزيرى لفتح ملف مستحقاته المتأخرة

ينتظر مسئولو نادى الزمالك، عودة التونسى سيف الدين الجزيرى مهاجم الفريق إلى القاهرة من أجل فتح ملف مستحقات اللاعب المتأخرة والتى قام بإنذار النادى بشكل رسمى بسبب عدم حصوله على تلك المستحقات، وذلك ضمان حقوقه عن طريق اتخاذ الاجراءات الرسمية للمطالبة بمستحقاته المالية المتأخرة.

كارتيرون يهنئ أبوجبل على مستواه فى المنتخب

حرص باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك على تهنئة محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق الأبيض، وعلى مستواه الذى ظهر به مع المنتخب فى مبارياته ببطولة الأمم الأفريقية ، و التى تألق فيها جابسكى ، حتى ساهم بشكل كبير فى صعود الفراعنة إلى نهائى أفريقيا.

الزمالك يحتفى بتألق أبو جبل فى أمم أفريقيا: لم يتبق الكثير على إكمال المهمة

حرص نادى الزمالك على الاحتفال بحارس مرمى الفريق الأول ومنتخب مصر محمد أبو جبل بعد الأداء القوى له بمباريات المنتخب الوطنى فى بطولة أمم أفريقيا.

وفاة شقيق عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لفريق غزل المحلة

توفى صباح اليوم، الجمعة، الشقيق الأكبر للكابتن عبد الحميد بسيونى، مهاجم الزمالك الأسبق والمدير الفنى الحالى لفريق غزل المحلة، وقال أحمد صالح، الظهير الأيمن الأسبق لنادى الزمالك، عبر حسابه على انستجرام: "البقاء والدوام لله.. أخو الكابتن بسيونى فى ذمة الله".

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