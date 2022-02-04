توعد بها خصوم منتخب مصر.. ما هي استراتيجية «شبكة العنكبوت» التي تحدث عنها كارلوس كيروش؟

الشارقة - اميمة ياسر -

كتب المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب الوطني، تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، معرباً عن استيائه من العقوبة التى وقعت عليه من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بإيقافه مباراتين، وذلك على خلفية تلقيه بطاقة حمراء بعد اعتراضاً على الحكم الجامبي بكاري جاساما، الذى أدار مباراة مصر والكاميرون في نصف نهائى أمم أفريقيا.

وقال كيروش في تغريدته: "أنا على استعداد لدفع ثمن هذه العقوبة الفظيعة وغير العادلة التي تترتب على التغيب عن النهائي".

وأضاف المدرب البرتغالي: "أشعر بالفخر والفخر لذلك لأنني أدفع هذا الثمن في كفاحي لحمايتك وحماية فريقنا من هذا السلوك المتغطرس وما كنت أتوقعه وآمله كان فقط عدم الكفاءة ولا شيء غير ذلك.

وتابع: "سنعزز بمزيد من القوة (خطة العنكبوت) التي تم إنشاؤها بجهودك وتضحياتك، وتطوير عقلية الفوز لدى الفريق".

ويبدو من طريقة "شبكة العنكبوت" التي تحدث عنها كيروش أنه يشبه طريقة لعب المنتخب المصري بنسج خيوط العنكبوت التي تجتذب المنافسين للسقوط فيها قبل أن ينقض على فريسته عبر الهجمات المرتدة.

وتأهل المنتخب الوطني إلى المباراة النهائية من بطولة كأس أمم إفريقيا، بعد تغلبه على منتخب الكاميرون أصحاب الأرض بركلات الترجيح (3-1) بعدما انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب المصري نظيره السنغالي في نهائي البطولة القارية يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وفي وقت سابق اليوم، قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إيقاف كارلوس كيروش مباراتين، وذلك على خلفية تلقيه بطاقة حمراء بعد اعتراضاً على الحكم الجامبي بكاري جاساما، الذى أدار مباراة مصر والكاميرون في نصف نهائى أمم أفريقيا.

وبقرار "الكاف"، تأكد غياب كيروش عن منتخب مصر في المباراتين المقبلتين، الأولى أمام السنغال في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية، والثانية أمام السنغال أيضًا في مارس المقبل بذهاب المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم.