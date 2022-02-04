شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي ضد مونتيرى المكسيكى فى كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - موعد مباراة الأهلي الأولى في كأس العالم للأندية ضد مونتيري المكسيكي بضربة البداية بالبطولة العالمية، في السادسة والنصف مساء غدا السبت في ربع نهائي كأس العالم للأندية التي ستقام بالإمارات.

وحفز الحساب الرسمى للاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" لاعبو النادى الأهلى، قبل لقاء الغد أمام مونتيرى المكسيكى، فى بطولة كاس العالم للأندية المقامة حاليا فى الإمارات، متمنيا التوفيق لبطل القارة الإفريقية السمراء.

ونشر حساب الكاف، عبر تويتر، صور من تتويج المارد الأحمر بالبطولة العاشرة لدورى أبطال لإفريقيا، صحبها بتعليق: "الأهلى سيلعب غداً أول مباراة له فى بطولة كأس العالم للأندية ضد مونتيرى.. كل التوفيق لأبطال أفريقيا".

ويشارك «نادى القرن» فى كأس العالم للأندية للمرة الثانية على التوالى والسابعة فى تاريخه، ممثلا عن قارة إفريقيا بعد التتويج بلقب دورى أبطال إفريقيا للموسم الثانى على التوالى والمرة العاشرة فى تاريخه.

أربع مواجهات جمعت بين الأهلى والفرق المكسيكية، كانت الغلبة لممثل الكونكاكاف على بطل أفريقيا وذلك فى كأس العالم للأندية، اهتزت فيها شباك الأهلى 12 مرة مقابل خمسة أهدافا فقط.

وجه رامي ربيعة، مدافع الأهلي، الشكر إلى دولة الإمارات الشقيقة على الاستضافة الكريمة لكأس العالم للأندية في نسختها الحالية.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد اليوم والخاص بمباراة الأهلي وإف سي مونتيري المكسيكي: «دائمًا أقول الحمد لله على نعمة النادي الأهلي، خصوصًا أن ارتداء قميص الأهلي يعد الدافع والسبب في تواجدنا اليوم في محفل كبير مثل كأس العالم للأندية».

وتوجه ربيعة بكل الأمنيات الطيبة لزملائه في المنتخب الوطني لما قدموه في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تقام حاليا في الكاميرون، متمنيًا لهم التوفيق في مباراة النهائي أمام السنغال والتتويج باللقب.

واستكمل: «شاركت أمام مونتيري المكسيكي أكثر من مرة في النسخ السابقة لكأس العالم للأندية، ولهذا نسعى لتقديم عرض قوي غدًا وتحقيق الفوز لتعويض آخر ذكرى جمعت الفريقين».

وأضاف: «تحدثت أنا والكابتن وليد سليمان مع زملائنا اللاعبين للشد من أزرهم، وحتى يدخل الجميع سريعًا في أجواء كأس العالم للأندية، لأننا هنا لسنا ضيف شرف، ونشدد دائمًا على إيصال هذه الرسالة للاعبين لتحفيز الجميع، خاصة مجموعة اللاعبين الذين يشاركون لأول مرة في مثل هذه البطولات».

واختتم حديثه ردًّا على رأيه في مباراة منتخب مصر أمس أمام الكاميرون في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية، وقال: «كنا نتابع مباراة المنتخب الوطني أمس كمشجعين مصريين وسعداء جدا بالفوز الذي تحقق والتأهل لنهائي البطولة، ونتمنى كما قلت التوفيق للمنتخب يوم الأحد أمام السنغال والعودة من الكاميرون بكأس إفريقيا.‎