شكرا لقرائتكم خبر عن الأوليمبى يجهز سموحة لمواجهة البنك الأهلى بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يخوض فريق سموحة تحت قياده مديره الفنى أحمد سامى مباراة ودية غدا فى تمام الثانية والنصف أمام الأوليمبى لتجهيز اللاعبين لعوده الدورى المصرى وأولى المباريات أمام البنك الأهلى والمقرر لها 10 فبراير الجارى بالقاهرة.

ويسعى أحمد سامى إلى خلق حاله من التجانس بين الصفقات الجديده واللاعبين القدامى عقب خروج الفريق من كأس الرابطة بالهزيمة من المقاولون العرب.

وانتظم فى تدربيات الفريق حسين فيصل عقب شفائه من كورنا وكذلك فهد جمعه والذى غاب عن مباراه الفريق الاخيره بالدورى كما يخضع الحارس الدولى الهانى سليمان للاشعه على القدم عقب ان اشتكى من بعض الالام فى الخلفيه وفضل الجهاز الطبى الاطمئنان عليه.