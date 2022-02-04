شاهد أفضل 5 أهداف في الأدوار الإقصائية بكأس الأمم الأفريقية

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القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للبطولة الأفريقية، أفضل 5 أهداف تم تسجيلها في الأدوار الإقصائية في كأس الأمم الإفريقية 2021، المقامة حالياً في الكاميرون، حيث نشرت مقطع فيديو يضم الخمس أهداف، وكتبت "لمسات فنية ساحرة، إليكم أفضل 5 أهداف تم تسجيلها في الأدوار الإقصائية في كأس الأمم الإفريقية2021".

وجاءت الأهداف الخمسة لكل من :

يوسف مشنجاما - جزر القمر ضد الكاميرون

جابادينهو مهانجو- مالاوى ضد المغرب

ساديو مانى - السنغال ضد بوركينا فاسو

يوسف المساكنى - تونس ضد نيجيريا

نجح منتخب مصر في ترسيخ العقدة أمام نظيره الكاميروني بعدما فاز عليه 3/1 بضربات الجزاء الترجيحية ليصعد منتخب مصر لنهائي البطولة ويضرب موعداً مع منتخب السنغال ، وبالفوز الثمين الذي حققه منتخب مصر على الكاميرون يؤكد الفراعنة أنهم "عقدة" الأسود الكاميرونية فقد سبق التقى المنتخبان المصري والكاميروني في 27 مباراة قبل مباراة نصف نهائي أمم أفريقيا، و حقق خلالها الفراعنة الفوز في 15 لقاء، مقابل 6 هزائم و6 تعادلات.

وواصل منتخب مصر تفوقه على نظيره الكاميروني بعدما فاز عليه بركلات الجزاء ليُطيح به من أمم أفريقيا.

والتقى المنتخبان سويا في نهائي كأس أمم أفريقيا ثلاث مرات أعوام 1986، و2008، و2017، وفاز منتخب مصر باللقب على حساب الأسود في نسختي 1986، و2008، بينما توج الكاميرون بلقب 2017.