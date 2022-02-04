شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج بدنى خاص لـ"كريم الديب" فى تدريبات الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع كريم الديب، لاعب الاتحاد السكندري، لبرنامج تدريبي خاص في المران الجماعي لزعيم الثغر، بناء على فرمان من العميد حسام حسن، الذى أصر على خضوع اللاعب لبرنامج خاص لتجهيزه من إصابة الخلفية التي تعرض لها خلال الفترة الماضية.

ويؤدي كريم الديب برنامجا بدنيا على هامش المران، من أجل تأهيله والارتقاء بمستواه البدني والفني في الفترة التي تسبق عودة الدورى الجديد، فيما استعاد زعيم الثغر خدمات لاعبه الأردني عبد الله نصيب .

طلب حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندرى خوض مباراتين وديتين قبل مواجهة "إيسترن كومبانى"بالدورى العام لتجهيز لاعبيه والوقوف على مستواهم الفني والبدنى قبل عودة الدورى.

وعاد اليوم الجمعة فريق الاتحاد السكندرى للتدريبات الجماعية بعد الراحة التى حصل عليها الفريق، واستمرت 4 أيام بناء على قرار حسام حسن.

ويتدرب الفريق استعدادا لاستئناف الدورى ومواجهة ايسترن كومبانى عقب توديع كأس رابطة الأندية رغم فوزه الأخير على فيوتشر بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة كأس الرابطة للأندية المحترفة .

ومن جانبه أكد حسام حسن أنه أغلق صفحة كأس الرابطة والاستعداد بشكل قوى لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز والذى يخطط الجهاز الفني للدخول في المربع الذهبى خاصة بعد توفير كافة الإمكانيات للفريق .

ويلتقى الاتحاد السكندرى مع ايسترن كومبانى يوم 14 فبراير المقبل فى الجولة التاسعة للدورى.