شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينتظر عودة سيف الجزيرى لفتح ملف مستحقاته المتأخرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر مسئولو نادى الزمالك، عودة التونسى سيف الدين الجزيرى مهاجم الفريق إلى القاهرة من أجل فتح ملف مستحقات اللاعب المتأخرة والتى قام بإنذار النادى بشكل رسمى بسبب عدم حصوله على تلك المستحقات، وذلك ضمان حقوقه عن طريق اتخاذ الاجراءات الرسمية للمطالبة بمستحقاته المالية المتأخرة.

ويرغب مسؤلى الزمالك فى عقد جلسة مع سيف الجزيرى عقب عودته إلى القاهرة، حيث إنه من المنتظر أن يعود الثلاثى الدولى "التونسيان سيف الجزيرى وحمزة المثلوثى، والمغربى أشرف بن شرقى" خلال الساعات المقبلة من أجل الانتظام فى تدريبات الزمالك الجماعية التى ستعود غدًا السبت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

ومن المنتظر أن يناقش مسئولى الزمالك سيف الجزيرى فى إجراء الانذار الذى قام بارساله للنادى بسبب تأخر حصوله على مستحقاته المتأخرة، بالإضافة للوصول لحل حول تلك المستحقات وكيفية جدولتها وانهاء تلك الأزمة.

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