شكرا لقرائتكم خبر عن مصر والسنغال.. قراءة فى أسلحة أسود التيرانجا قبل مواجهة الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضرب المنتخب الوطني موعدا مع السنغال في نهائي أمم أفريقيا بعد تخطي عقبة أسود الكاميرون في نصف النهائي، ليدخل الفراعنة تحد جديد أمام اسود التبرانجا.

بدأ المنتخب الوطنى مشواره فى النسخة الحالية من البطولة بهزيمة مفاجئة بعد خسارته فى أول لقاء بدور المجموعات أمام منتخب نيجيريا بهدف نظيف، ثم الفوز على غينيا بيساو بهدف نظيف، والفوز على السودان بهدف نظيف أيضاً، ليتأهل المنتخب الوطنى ثان مجموعته برفقة نيجيريا، وفى دور الـ 16 تغلب الفراعنة على منتخب كوت ديفوار بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5/4، قبل أن يهزم المنتخب المغربى فى ربع النهائى بنتيجة 2/1، ثم المنتخب الكاميروني بنتيجة 3/1 بركلات الجزاء الترجيحية، ليضرب الفراعنة موعداً مع السنغال في المباراة النهائية.

في المقابل تأهل منتخب السنغال للنهائي بعد الفوز على بوركينا فاسو بنتيجة 1/3، ولم تقدم السنغال مستويات كبيرة في دور المجموعات، وتأهلت بخمس نقاط بعدما تمكنت من تسجيل فوز وحيد في دور المجموعات، مع كل من (زيمبابوى وغينيا ومالاوى).

وصعد أسود التيرانجا كأول للمجموعة الثانية بخمسة نقاط، بعد الفوز على زيمبابوي بهدف دون رد، والتعادل مع غينيا ومالاوي بدون أهداف.

وفي دور الـ 16 فازت السنغال على الرأس الأخضر بهدفين دون رد، وفي دور الـ 8 حققت أسود التبرانجا الفوز غينيا الاستوائية بنتيجة 3/1، قبل أن تصعد للنهائي بعد الفوز على بوركينا فاسو في نصف النهائي بنتيجة 3/1.

وشارك المنتخب السنغالي في بطولة كأس الأمم الإفريقية 14 مرة، وتعد أفضل مشاركه له كانت الوصيف عامي 2002 و2019.

يملك منتخب السنغال العديد من النجوم البارزين على رأسهم ساديو ماني جناح ليفربول والذي تمكن من تسجيل ثلاثة أهداف وصناعة هدفين في هذه النسخة.

كما يبرز اسم إدوارد ميندي حارس مرمى ليفربول الذي لعب دورا رئيسيا في وصول منتخب بلاده للنهائي، وبجانبهما يتواجد في خط الدفاع كاليدو كوليبالي لاعب نابولي الإيطالي، وبونا سار لاعب بايرن ميونيخ الألماني، وشيخو كوياتي لاعب كريستال بالاس الإنجليزي.

ويميز تشكيل السنغال بعض الأسماء المميزة مثل إدريسا جاي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، وميندي لاعب ليستر سيتي الإنجليزي، وإسماعيلا سار لاعب واتفورد، فهل ينجح الفراعنة في لإيقاف هؤلاء النجوم والتفوق عليهم في النهائي؟!

ورغم أن التاريخ ينحاز للفراعنة بـ7 انتصارات فى 13 مواجهة جمعت الفريقين، إلا أن الفراعنة لم يتغلبوا على أسود التيرانجا منذ قرابة الـ16 عاماً، وبالتحديد منذ 7 فبراير 2006 خلال كأس الأمم الأفريقية التة أقيمت بمصر وتوج بها المنتخب الوطني حيث فازت حينها مصر بنتيجة 2-1 على السنغال.