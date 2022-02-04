كيف يفكر موسيماني في افتتاح مشوار الأهلي بمونديال الأندية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالحكيم طه:

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مباراة مهمة في السادسة والنصف من مساء غد أمام مونتيري المكسيكي في دور الــ8 لبطولة كأس العالم للأندية المقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة وتستمر حتى 12 فبراير الجاري.

ويدخل الأهلي تلك المباراة وهو مكبل بالغيابات ما بين سداسي موجود مع المنتخب الوطني الذي تأهل لنهائي بطولة الأمم الأفريقية بجانب الإصابات مثل عمار حمدي وأكرم توفيق بالرباط الصليبي وحسام حسن ومحمود متولي وصلاح محسن وبيرسي تاو وبدر بانون وأحمد نبيل كوكا او محمد محمود لعدم الجاهزية الفنية .

ولم تتوقف الأمور عند هذا الحد ولكن الأهلي يعاني النتائج السلبية أمام مونتيري حيث خسر منه مرتين الأولي في مونديال 2012 بهدفين نظيفين والأخري في مونديال 2013 بالمغرب 1-5 .

وقام بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق بقيد 23 لاعباً في القائمة النهائية وهم علي لطفي ومصطفي شوبير وحمزة علاء ومحمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومحمد مغربي وعلي معلول ومحمود وحيد وكريم فؤاد واليو ديانج وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد شريف وأحمد عبد القادر ولويس ميكيسوني وحسين الشحات وافشة وزياد طارق ووليد سليمان وأيمن اشرف وطاهر محمد طاهر

ورغم أن موسيماني يخضع للعزل داخل الفندق بسبب إيجابية عينته من فيروس كورونا ولم يتوجد في التدريبين الأخيرين لكنه عقد 3 محاضرات مع الفريق عبر "الفيديو كونفراس" تحدث فيهم عن أهمية مواجهة مونتيري وثقته الكاملة في قدرات نجومه وأن أي 11 لاعب قادرين علي القيام بالمهمة .

ولا يملك موسيماني رفاهية الاختيار في مباراة الغد حيث أنه قام بقيد 23 لاعب بينهم 3 حراس مرمي و5 لاعبين متواجدين مع المنتخب الوطني.

وأبرزت التدريبات الأخيرة أن الجهاز الفني سوف يلعب بنفس الخطة التي يطبقها في الفترة الأخيرة وهي 3-4 -3 ولكن بشكلها الدفاعي خاصة في ظل الغيابات العديدة التي تسيطر علي الفريق.

وبات التشكيل الأقرب لموسيماني هو علي لطفي في حراسة المرمي وأمامه كريم فؤاد ومحمد هاني ورامي ربيعه وياسر ابراهيم وعلي معلول واليو ديانج ومحمد مجدي أفشه وأحمد عبدالقادر وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ( لويس ميكسيوني ).