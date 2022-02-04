بالفيديو.. المساهمة الثانية.. كهربا يصنع في خسارة فريقه بالأربعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد عمر:

صنع محمود عبد المنعم "كهربا" المحترف في صفوف هاتاي سبور والمعار من صفوف الأهلي، هدفًا في خسارة فريقه أمام قيصري سبور ضمن منافسات الأسبوع الـ24 من الدوري التركي.

وتلقى فريق هاتاي سبور خسارة قاسية على يد قيصري سبور بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

واستطاع "كهربا" أن يصنع الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 90+3 من زمن أحداث المباراة، حيث جاء الهدف عن طريق التركي فاتح كوروشوك.

ولعب "كهربا" بديلاً في الدقيقة 72، إلا أن المحترف المصري نجح في صناعة هدفه الثاني بالدوري التركي حيث صنع هدفًا في مباراته الأولى أمام جالاتا سراي.

وكان "كهربا" انتقل إلى صفوف هاتاي سبور في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة قادمًا من الأهلي لمدة ستة شهور على سبيل الإعارة.

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