مصدر يوضح لـ"الخليج 365".. هل تعمد محمود جاد الاحتفال أمام بكاري جاساما؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

كشف مصدر مقرب من حارس مرمى المنتخب الوطني، محمود جاد، حقيقة تعمده الاحتفال أمام الحكم الجامبي بكاري جاساما عقب فوز المنتخب الوطني أمام الكاميرون.

وخطف المنتخب الوطني بطاقة التأهل لنهائي النسخة الجارية من بطولة كأس أمم أفريقيا على حساب المنتخب الكاميروني ـ صاحب الأرض ـ بالفوز بركلات الترجيح عقب انتهاء المباراة في شوطيها الأصليين بالتعادل السلبي.

وأشار المصدر ذاته لمصراوي، إلى أن الحارس الشاب لم يقصد الاحتفال أمام الحكم الجامبي عقب المباراة كما ظهر في مقطع فيديو مجتزأ لاحتفالات المنتخب الوطني انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي عقب المباراة.

وأتم المصدر ذاته تصريحاته بقوله:"محمود عقب فوز مصر انطلق داخل الملعب مع زملائه وركض معهم ولم يرى الحكم ولم يتعمد الذهاب إليه".

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة نظيره السنغالي، عند التاسعة من مساء يوم الأحد المقبل في نهائي النسخة الجارية من كأس أمم أفريقيا.