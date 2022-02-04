فأل حسن لمنتخب مصر ويعاديه موسيماني.. من هو جوميز حكم نهائي كأمم أفريقيا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" طاقم حكام مباراة نهائي كأس الأمم الأفريقية بين منتخب مصر والسنغال، المقررة لها الأحد المقبل.

ويتولى الجنوب إفريقي فيكتور جوميز قيادة المباراة حكم ساحة، ومعه المساعد الأول، مواطنه زاكيل توسي جرانفيل سيويلا، والثاني سورو باتسوان من ليسوتو.

وتقام مباراة المنتخب المصري أمام نظيره السنغالي يوم الأحد المقبل في تمام التاسعة مساء، ويبحث الفراعنة عن تحقيق الفوز بالبطولة للمرة الثامنة في التاريخ.

الحكم فيكتور ميغيل دي فريتاس جوميز من مواليد 15 ديسمبر 1982 في جوهانسبرج من أصول برتغالية، وحصل على الشارة الدولية عام 2011.

وقبل 3 أعوام، تولى جوميز إدارة المباراة النهائية لكأس أمم أفريقيا 2019 بمصر بين منتخبي الجزائر والسنغال، بملعب القاهرة الدولي، والتي حسمها المنتخب الجزائري لصالحه.

وتواجد جوميز حكما لمباراة مصر وأوغندا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا، والذي فازت خلاله مصر بهدف نظيف.

وعاد جوميز صاحب الـ 39 عامًا ليتولي إدارة مواجهة المنتخب الوطني في تصفيات أمم أفريقيا 2019 أمام تونس.

وفي بطولة الأمم الأفريقية بمصر عام 2019، قررت "كاف" منح جوميز إدارة مواجهة مصر ووالكونغو الديمقراطية بدور المجموعات والتي فاز بها الفراعنة بهدفين دون رد.

واشتهر عنه احستاب ركلات جزاء بغزارة في معظم المباريات التي أدارها تحكيميا خلال مسيرته التحكيمية.

وفي النسخة الحالية بكأس أمم أفريقيا، تولى جوميز إدارة 3 مباريات أشهر خلالها 10 بطاقات صفراء.

وأدار نهائي الكونفدرالية الإفريقية في موسم 2017-2018 بين فيتا كلوب والرجاء المغرب، والتي خسرها الفريق المغربي بنتيجة 1-3، كما تولي تحكيم نهائي نسخة 2020-2021 بين الرجاء المغربي وشبيبة القبائل الجزائري، والتي حسمها الرجاء بنتيجة 2-1.

وفي موسم 2019- 2020 اختاره "كاف" ليدير مباراة الزمالك والرجاء بدوري أبطال أفريقيا، حيث حقق الزمالك الفوز بنتيجة 3-1.

وتعرف الأندية المصرية جوميز جيداً وأدار العديد من المباريات تحديدا للأهلي والزمالك وكلن تبقى المواجهة الأهم له مع الأندية لفوز الأحمر العريض على النجم الساحلي التونسي 6-2 في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2017 وهو أكبر فوز لنادي مصر على تونسي في أفريقيا.

وعلى الصعيد المحلي لا يتمتع جوميز بتاريخ جيد أمام موسيماني، حيث هاجمه مدرب فريق صنداونز الجنوب أفريقي السابق في أكثر من مناسبة، عقب حالات عديدة أثارت الجدل خلال منافسات الدوري الجنوب أفريقي، كما امتدت انتقادات موسمياني لمواطنه لتتناول الجانب الشخصي، حيث اتهمه مدرب الأهلي في وقت سابق بأنه يبحث عن الأضواء خلال إدارته للمباريات.

البداية كانت في موسم 2013 – 2014 احتسب 5 ركلات جزاء في مباراة الفريقين ليطلق عليه فيما بعد "حكم ركلات الجزاء" ومنح جوميز ثلاث ضربات جزاء لصن داونز سجل منهما واحدة و2 لأياكس كيب تاون سجلهما بنجاح ثم الختام كان في الموسم الأخير لموسماني مع البرازيليين حيث أدار خمس لصنداونز في الدوري الجنوب أفريقي لم تنته سوى واحدة منها بفوز صندوانز

مسلسل صدام موسيماني وجوميز يعود لسنوات مضت، وتمثلت إحدى أبرز وقائع هذا المسلسل في إشهار جوميز البطاقة الحمراء في وجه موسيماني، خلال مواجهة كيب تاون سيتي أمام صنداونز في شهر فبراير عام 2018 ليطرد المدرب للمرة الأولى في تاريخه.