سلبية مسحة النهائي.. منتخب مصر بلا غيابات "كورونا" أمام السنغال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

ظهرت نتيجة المسحة الطبية لمنتخب مصر للكشف عن فيروس كورونا، وهي المسحة الرسمية المخصصة للمباراة النهائية أمام السنغال.

وجاءت نتيجة المسحة سلبية لكل اللاعبين وأفراد الجهاز الفني، ليتأكد عدم غياب أي لاعب عن المباراة النهائية بسبب فيروس كورونا.

وتلعب مصر نهائي أمم إفريقيا ضد السنغال يوم الأحد المقبل في الكاميرون بحثا عن اللقب الثامن، بينما يبحث المنافس عن أول ألقابه.

وبذلك تنتهي البطولة بدون أي إصابات بفيروس كورونا في صفوف المنتخب المصري، نتيجة للإجراءات الاحترازية المشددة التي فرضتها البعثة منذ اليوم الأول في الكاميرون.