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سلبية مسحة النهائي.. منتخب مصر بلا غيابات "كورونا" أمام السنغال

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

ظهرت نتيجة المسحة الطبية لمنتخب مصر للكشف عن فيروس ، وهي المسحة الرسمية المخصصة للمباراة النهائية أمام السنغال.

وجاءت نتيجة المسحة سلبية لكل اللاعبين وأفراد الجهاز الفني، ليتأكد عدم غياب أي لاعب عن المباراة النهائية بسبب فيروس كورونا.

وتلعب مصر نهائي أمم إفريقيا ضد السنغال يوم الأحد المقبل في الكاميرون بحثا عن اللقب الثامن، بينما يبحث المنافس عن أول ألقابه.

وبذلك تنتهي البطولة بدون أي إصابات بفيروس كورونا في صفوف المنتخب المصري، نتيجة للإجراءات الاحترازية المشددة التي فرضتها البعثة منذ اليوم الأول في الكاميرون.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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