كاف يحدد طاقم حكام نهائي أمم أفريقيا بين مصر والسنغال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سعيد:

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" طاقم حكام مباراة نهائي كأس الأمم الأفريقية بين منتخب مصر والسنغال، المقررة لها الأحد المقبل.

ويتولى الجنوب إفريقي فيكتور جوميز قيادة المباراة حكم ساحة، ومعه المساعد الأول، مواطنه زاكيل توسي جرانفيل سيويلا، والثاني سورو باتسوان من ليسوتو.

ويتواجد الحكم الرابع جان جاك ندالا من الكونغو الديمقراطية، ومساعد حكم احتياطي هو أوليفر سفاري كابان من الكونغو الديمقراطية أيضا.

ويتواجد في غرفة حكم الفيديو المساعد، المغربي عادل زوراق، ومواطنته بشرى كربوبي، بجانب زكرياء برينسي.

وتقام مباراة المنتخب المصري أمام نظيره السنغالي يوم الأحد المقبل في تمام التاسعة مساء، ويبحث الفراعنة عن تحقيق الفوز بالبطولة للمرة الثامنة في التاريخ.