«كاف» يعلن أسماء حكام مباراة مصر والسنغال في نهائي أمم إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن طاقم حكام مباراة نهائي كأس الأمم الأفريقية بين منتخب مصر والسنغال، والمقرر إقامتها يوم الأحد المقبل.

ومن المقرر أن يتولى الحكم الجنوب إفريقي فيكتور جوميز قيادة المباراة كحكم ساحة، ومعه المساعد الأول، مواطنه زاكيل توسي جرانفيل سيويلا، والثاني سورو باتسوان من ليسوتو.

ويتواجد الحكم الرابع جان جاك ندالا من الكونغو الديمقراطية، ومساعد حكم احتياطي هو أوليفر سفاري كابان من الكونغو الديمقراطية أيضا.

ويتواجد في غرفة حكم الفيديو المساعد، المغربي عادل زوراق، ومواطنته بشرى كربوبي، بجانب زكرياء برينسي.

وستقام مباراة نهائي كأس أمم إفريقيا بين مصر والسنغال يوم الأحد المقبل، وستنطلق في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويبحث الفراعنة عن تحقيق الفوز باللقب للمرة الثامنة في التاريخ، فيما يسعى المنتخب السنغالي لتحقيق البطولة الأولى في تاريخه.