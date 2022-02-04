شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم الجمعة 4 / 2 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلي اليوم الجمعة 4 / 2 / 2022، العديد من الأحداث الهامة وأبرزها، واصل حسام حسن، مهاجم الفريق الأهلى، تنفيذ برنامجه التأهيلي على هامش المران الجماعي للفريق الذي يقام مساء اليوم على ملعب آل نهيان بنادي الوحدة الإماراتي.

كاف يحفز الأهلى قبل لقاء مونتيرى فى المونديال: كل التوفيق لأبطال إفريقيا.. صور

حفز الحساب الرسمى للاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" لاعبو النادى الأهلى، قبل لقاء الغد أمام مونتيرى المكسيكى، فى بطولة كاس العالم للأندية المقامة حاليا فى الإمارات، متمنيا التوفيق لبطل القارة الإفريقية السمراء.

الأهلي فى المونديال.. حسام حسن يواصل التأهيل وتدريبات الحراس على الكرات الثابتة

واصل حسام حسن، مهاجم الفريق الأهلى، تنفيذ برنامجه التأهيلي على هامش المران الجماعي للفريق الذي يقام مساء اليوم على ملعب آل نهيان بنادي الوحدة الإماراتي.

قمصان: ثقتنا كبيرة في اللاعبين.. وهدفنا الوصول لأبعد نقطة فى كأس العالم

قال سامي قمصان، المدرب العام لفريق الاهلى، إنه سعيد للغاية بتواجد اسم النادي الأهلي الكبير للمرة السابعة في كأس العالم للأندية بأبو ظبي، في النسخة التي تستضيفها دولة الإمارات الشقيقة التي نشكرها على الاستضافة الكريمة.

رامي ربيعة: نسعى لتقديم عرض قوى وتحقيق الفوز أمام مونتيري

وجه رامي ربيعة، مدافع الأهلي، الشكر إلى دولة الإمارات الشقيقة على الاستضافة الكريمة لكأس العالم للأندية في نسختها الحالية.

تاريخ مواجهات الأهلى مع أندية المكسيك قبل مواجهة مونتيرى بالمونديال