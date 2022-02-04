شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم الجمعة 4 / 2 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلي اليوم الجمعة 4 / 2 / 2022، العديد من الأحداث الهامة وأبرزها، واصل حسام حسن، مهاجم الفريق الأهلى، تنفيذ برنامجه التأهيلي على هامش المران الجماعي للفريق الذي يقام مساء اليوم على ملعب آل نهيان بنادي الوحدة الإماراتي.
كاف يحفز الأهلى قبل لقاء مونتيرى فى المونديال: كل التوفيق لأبطال إفريقيا.. صور
حفز الحساب الرسمى للاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" لاعبو النادى الأهلى، قبل لقاء الغد أمام مونتيرى المكسيكى، فى بطولة كاس العالم للأندية المقامة حاليا فى الإمارات، متمنيا التوفيق لبطل القارة الإفريقية السمراء.
الأهلي فى المونديال.. حسام حسن يواصل التأهيل وتدريبات الحراس على الكرات الثابتة
واصل حسام حسن، مهاجم الفريق الأهلى، تنفيذ برنامجه التأهيلي على هامش المران الجماعي للفريق الذي يقام مساء اليوم على ملعب آل نهيان بنادي الوحدة الإماراتي.
قمصان: ثقتنا كبيرة في اللاعبين.. وهدفنا الوصول لأبعد نقطة فى كأس العالم
رامي ربيعة: نسعى لتقديم عرض قوى وتحقيق الفوز أمام مونتيري
وجه رامي ربيعة، مدافع الأهلي، الشكر إلى دولة الإمارات الشقيقة على الاستضافة الكريمة لكأس العالم للأندية في نسختها الحالية.
تاريخ مواجهات الأهلى مع أندية المكسيك قبل مواجهة مونتيرى بالمونديال
يستعد فريق الأهلي لخوض أولى مبارياته في كأس العالم للأندية ضد مونتيري المكسيكي في ضربة البداية بالبطولة العالمية، والمقرر إقامتها في السادسة والنصف مساء السبت في ربع نهائي كأس العالم للأندية التي ستقام بالإمارات.
يستعد فريق الأهلي لخوض أولى مبارياته في كأس العالم للأندية ضد مونتيري المكسيكي في ضربة البداية بالبطولة العالمية، والمقرر إقامتها في السادسة والنصف مساء يوم السبت المقبل في ربع نهائي كأس العالم للأندية التي ستقام بالإمارات.
نشرت الصفحة الرسمية للنادى الاهلى عبر فيس بوك فيديو لستاد ال نهيان بالامارات والذى يستقبل مباراة فريقها مع مونتيرى المكسيكى بطل كونكاكاف، في المباراة المقرر إقامتها مساء غدٍ السبت في الدور التمهيدي لبطولة كأس العالم للأندية.
كل ما تريد معرفته عن قائمة واستعدادات وغيابات الأهلى لمباراة مونتيرى
يترقب جمهور النادى الأهلى بصفة خاصة والكرة المصرية على وجه العموم مباراة المارد الأحمر أمام مونتيرى المكسيكى غداً فى كأس العالم للأندية بالإمارات، خاصة أن المارد الأحمر يعانى من غيابات كثيرة فى هذه البطولة.