شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رسالة خوان براون للصفقات الجديدة فى الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الأرجنتيني خوان بروان المدير الفني لفريق بالإسماعيلي على توجيه رسالة للاعبين الجدد الذين تم التعاقد معهم، وذلك عبر تصريحات المركز الإعلامي للنادي.

وقال أن الصفقات الجديدة وفقًا للاحتياجات المطلوبة وتمثل إضافة مميزة وكبيرة للفريق معبرا عن أمله فى إنسجام وتناغم اللاعبون الجدد بشكل سريع للمساهمة في إستفاقة الفريق وعودته لمكانته ووضعه الطبيعى بين أندية الكبار.

وتابع : ” الفريق يسير وفق خطى ثابتة نحو الأفضل ومع مزيد من الوقت سيتحسن بشكل أكبر بشرط إستمرار دعم ومساندة الجماهير التي تعشق الكيان بكل شغف “.

وواصل حديثه : ” مواجهة فيوتشر غاية فى الصعوبة لأنها أمام فريق يضم لاعبين مميزين ولديه جهاز فني محترم لكننا سنقاتل من أجل حصد الثلاث نقاط وبدء تحسن وضع الفريق بجدول مسابقة الدوري العام “.

ومن المعروف أن الدراويش ضم في الميركاتو الشتوي الماضي 11 لاعبًا وهم البوليفي كارميلو ألجاراناز والجامبي سايكو كونتيه والإيفواري جان موريل والأرجنتيني دييجو فيرناندو ومروان حمدي والفلسطيني خالد النبريص وشادي ماهر وعمرو الحلواني وحسن ياسين والجزائري محمد بن خماسة وأبو بكر حمزة الجمل.