شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يطلب خوض وديتين قبل مواجهة إيسترن كومبانى بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندرى خوض مباراتين وديتين قبل مواجهة "إيسترن كومبانى"بالدورى العام لتجهيز لاعبيه والوقوف على مستواهم الفني والبدنى قبل عودة الدورى.

وعاد اليوم الجمعة فريق الاتحاد السكندرى للتدريبات الجماعية بعد الراحة التى حصل عليها الفريق، واستمرت 4 أيام بناء على قرار حسام حسن.

ويتدرب الفريق استعدادا لاستئناف الدورى ومواجهة ايسترن كومبانى عقب توديع كأس رابطة الأندية رغم فوزه الأخير على فيوتشر بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة كأس الرابطة للأندية المحترفة .

ومن جانبه أكد حسام حسن أنه أغلق صفحة كأس الرابطة والاستعداد بشكل قوى لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز والذى يخطط الجهاز الفني للدخول في المربع الذهبى خاصة بعد توفير كافة الإمكانيات للفريق .

ويلتقى الاتحاد السكندرى مع ايسترن كومبانى يوم 14 فبراير المقبل فى الجولة التاسعة للدورى.