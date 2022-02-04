يا جبل ما يهزك ريح.. فرحة عارمة في استديو ’’بي إن سبورتس‘‘ بوصول مصر إلى نهائي إفريقيا (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

نشرت قناة بي إن سبورتس، عبر حسابها بتويتر، مقطع فيديو يرصد الفرحة العارمة في الاستديو التحليلي بوصول مصر إلى المباراة النهائية، بعدما أطاحت بالكاميرون من نصف نهائب بطولة أمم إفريقيا.

ويظهر في المقطع فرحة هستيرية للمذيع أحمد فؤاد، واللاعب أحمد المحمدي، والنجم التونسي حاتم الطرابلسي.

ونجح المنتخب المصري في التأهل إلى نهائي بطولة كاس أمم إفريقيا، على حساب نظيره الكاميروني، إثر فوزه بركلات الترجيح (3-1) في اللقاء الذي جمعهما يوم الخميس، بالعاصمة ياوندي.

ولم يتمكن أحد من هز شباك الأخر على مدار الشوطين الأصليين والإضافيين، بالرغم من الفرص العديدة التي اتيحت للطرفين.

وحسم منتخب "الفراعنة" نتيجة المباراة "الحرب الكروية" لصالحه بركلات الترجيح (3-1) بفضل حارس مرماه المتألق محمد أبو جيل الذي تصدى لكرتين، على ملعب "باول بيا ستاديوم" بالعاصمة الكاميرونية ياوندي.

وضرب المنتخب المصري موعدا في نهائي البطولة القارية، يوم الأحد المقبل، مع نظيره السنغالي المتأهل على حساب بوركينا فاسو بفوزه (3-1) في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، على ملعب "أحمدو أهيدجو" في العاصمة الكاميرونية ياوندي.