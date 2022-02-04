كيروش: أشعر بالفخر لدفع ثمن الدفاع عن المنتخب.. «وخطة العنكبوت» سر انتصارات الفراعنة

الشارقة - اميمة ياسر -

كتب المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب الوطني، تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، معرباً عن استيائه من العقوبة التى وقعت عليه من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بإيقافه مباراتين، وذلك على خلفية تلقيه بطاقة حمراء بعد اعتراضاً على الحكم الجامبي بكاري جاساما، الذى أدار مباراة مصر والكاميرون في نصف نهائى أمم أفريقيا.

وقال كيروش في تغريدته: "أنا على استعداد لدفع ثمن هذه العقوبة الفظيعة وغير العادلة التي تترتب على التغيب عن النهائي".

وأضاف المدرب البرتغالي: "أشعر بالفخر والفخر لذلك لأنني أدفع هذا الثمن في كفاحي لحمايتك وحماية فريقنا من هذا السلوك المتغطرس وما كنت أتوقعه وآمله كان فقط عدم الكفاءة ولا شيء غير ذلك.

وتابع: "سنعزز بمزيد من القوة " خطة العنكبوت" التي تم إنشاؤها بجهودك وتضحياتك، وتطوير عقلية الفوز لدى الفريق".

وبقرار "الكاف"، تأكد غياب كيروش عن منتخب مصر في المباراتين المقبلتين، الأولى أمام السنغال في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية، والثانية أمام السنغال أيضًا في مارس المقبل بذهاب المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم.

وكان كيروش قد تلقى بطاقة حمراء في لقاء مصر والكاميرون الذي أقيم أمس الخميس بنصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية .

وأشهر حكم المباراة الجامبي بكاري جاساما البطاقة الصفراء الثانية ثم الحمراء في وجه كيروش، لاعتراضه على قراراته في اللقاء الذي حسمه المنتخب المصري لصالحه بنتيجة 3-1 بركلات الترجيح.

وسيقود ضياء السيد المدرب العام، منتخب مصر في المباراتين خاصة مع إيقاف روجر دي سا مساعد كيروش 4 مباريات على خلفية الأزمة التي نشبت بين منتخبي مصر والمغرب في ربع نهائي أمم أفريقيا.