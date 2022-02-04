بعد خسارته الحرب على يد الفراعنة.. إيتو للاعبي الكاميرون: برافو فريق الأسود الذي لا تقهر

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

وجه النجم صامويل إيتو، رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، رسالة لمنتخب بلاده، عقب خسارته من الفراعنة في نصف نهائي بطولة الأمم الإفريقية.

وكتب إيتو، عبر حسابه على تويتر: "برافو فريق الأسود الذي لا تقهر، لأدائكم الرائع فى مباريات أمم إفريقيا، ربما لم نتمكن من الوصول إلى النهائيات، لكن فريقنا أظهر للعالم ما نستطيع نحن الكاميرونيين، هذه ليست نهاية الطريق".

وكان صامويل إيتو قد وجه رسالة تحفيزية للاعبي منتخب الكاميرون، عقب لقاء جامبيا مباشرة، في غرفة تبديل الملابس، حيث وصف اللقاء القادم للفريق بأنه كالحرب.

وأوضح صامويل إيتو،، كواليس تصريحات الحرب ضد مصر في المباراة المرتقبة بين مصر والكاميرون، في نصف نهائي أمم إفريقيا.

وقال ايتو في مؤتمر صحفي: "ما تحتاج إلى معرفته، خلال حديثي التحفيزي للاعبين، لم نكن نعرف من سيكون خصمنا التالي".

وأضاف صامويل: "لم يكن هدفنا التقليل من شأن أي دولة، فقط رسالة تحفيزية للاعبين، خاصة أن الكاميرون ضحت بالكثير لاستضافة كأس إفريقيا".

وأوضح رئيس الاتحاد الكاميروني: "نريد أن نذهب بعيداً في هذه المنافسة، بالفعل، لسنا بعيدين عن المباراة النهائية، بالنسبة للشعب الكاميروني يجب أن يكون الدافع ثابتًا".

وأكد صامويل إيتو: "صحيح أننا سنلعب ضد أحد أفضل الفرق في أفريقيا. لن يغير أي شيء، سنبذل قصارى جهدنا للوصول إلى النهائي.. أنا على علم بأن بياناتي يتم تفسيرها بطريقة أخرى".

ونجح المنتخب المصري في التأهل إلى نهائي بطولة كاس أمم إفريقيا، على حساب نظيره الكاميروني، إثر فوزه بركلات الترجيح (3-1) في اللقاء الذي جمعهما يوم الخميس، بالعاصمة ياوندي.

ولم يتمكن أحد من هز شباك الأخر على مدار الشوطين الأصليين والإضافيين، بالرغم من الفرص العديدة التي اتيحت للطرفين.

وحسم منتخب "الفراعنة" نتيجة المباراة "الحرب الكروية" لصالحه بركلات الترجيح (3-1) بفضل حارس مرماه المتألق محمد أبو جيل الذي تصدى لكرتين، على ملعب "باول بيا ستاديوم" بالعاصمة الكاميرونية ياوندي.

وضرب المنتخب المصري موعدا في نهائي البطولة القارية، يوم الأحد المقبل، مع نظيره السنغالي المتأهل على حساب بوركينا فاسو بفوزه (3-1) في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، على ملعب "أحمدو أهيدجو" في العاصمة الكاميرونية ياوندي.