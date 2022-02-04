’’أنا حرة في عالم حر‘‘.. أول تعليق من النائبة أميرة العادلي على صورتها وهي تدخن في مباراة الكاميرون

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

أشعلت صورة لمشجعة مصرية تم التقاطها لها وهي تدخن السجائر أثناء حضورها مباراة مصر والكاميرون، في نصف نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا، حالة من الجدل والسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية.

وتبين أن المشجعة هي النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

من جانبها، علقت النائبة أميرة العادلي، على الصورة، مؤكدة أنها غير مهتمة بالموضوع.

وكتبت "العادلي" منشورًا عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلة: "طيب عشان نخلص من القصة والرسايل الكتير.. ايوة دي صورتي.. ومش مضايقة ولا مهتمة بالموضوع.. أنا بشرب سجاير ومن سنين بطلت أعدها ومش مخبيه ده اصلا.. ومش هاابطل السجاير واكون انسان جديد عشان انا بحب أدخن ..عادة صحية سيئة بس بحبها ..زي اللي بيحب الأكل الدسم كده بيتخن وغلط علي الصحة بس بيحبه".

وتابعت: "ببساطة مواطن مصري زملكاوي بيشجع كورة من الطفوله وبيحضر ماتشات فريقه ومنتخب بلده ديما في الدرجة التالته مش المقصورة ولا الدرجة الأولي.. بيفرح ويعيط ويتعصب ويزعق ويطنط ويهتف ويغني و بيأكل ويشرب ويدخن سجابر عادي جدا.. ومعلوماتي إن علب السجاير مكتوب عليها لا تباع لأقل من 18سنة.. بغض النظر عن نوعه أو شغلنته أو ديانته.. والتدخين ضار جدا بالصحة ومانصحش حد يدخن ..غير كده. انا بدخن و بحب أدخن ..وانا حرة في عالم حر".

وأضافت: "فا نفكنا بقي من الكلام الاهبل ده.. ونشجع منتخبنا يوم الأحد، وإن شاء الله الأبطال يرجعوا بالتامنه ويفرحوا مصر كلها".

ونجح المنتخب المصري في التأهل إلى نهائي بطولة كاس أمم إفريقيا، على حساب نظيره الكاميروني، إثر فوزه بركلات الترجيح (3-1) في اللقاء الذي جمعهما يوم الخميس، بالعاصمة ياوندي.

ولم يتمكن أحد من هز شباك الأخر على مدار الشوطين الأصليين والإضافيين، بالرغم من الفرص العديدة التي اتيحت للطرفين.

وحسم منتخب "الفراعنة" نتيجة المباراة "الحرب الكروية" لصالحه بركلات الترجيح (3-1) بفضل حارس مرماه المتألق محمد أبو جيل الذي تصدى لكرتين، على ملعب "باول بيا ستاديوم" بالعاصمة الكاميرونية ياوندي.

وضرب المنتخب المصري موعدا في نهائي البطولة القارية، يوم الأحد المقبل، مع نظيره السنغالي المتأهل على حساب بوركينا فاسو بفوزه (3-1) في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، على ملعب "أحمدو أهيدجو" في العاصمة الكاميرونية ياوندي.