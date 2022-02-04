شكرا لقرائتكم خبر عن الشبكشي يحقق مشاركة تاريخية ويحرز ذهبية بطولة العالم للترايثلون الشتوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

استطاع اللاعب خالد الشبكشي أول لاعب مصري وعربي وأفريقي أن يحصل على ذهبية بطولة العالم للترايثلون الشتوي للماسترز فئة AG 39:35 وذلك بعد مشاركته التاريخية ببطولة العالم للترايثلون الشتوي بدولة أندورا في أوروبا وسط مشاركة أكثر من 100 لاعب حول العالم

وقد أشاد الإتحاد الدولي للعبة في تقرير خاص بريادة الشبكشي وأنه يصنع التاريخ بوضع قارة أفريقيا علي خريطة بطولة العالم للترايثلون الشتوي ، وقد أبدوا أيضاً دهشتهم في كيفية تدرب الشبكشي بالتزحلق على الجليد في مصر والتي ليس بها مناخ جليدي

وكان الشبكشي قد أصبح أول لاعب مصري عربي إفريقي يلعب دورة الألعاب الشتوية لأساتذة الأولمبيك وينتر ماسترز سنة 2020 بدولة النمسا وقد حقق في أول تواجد له برونزية الكروس كانتري أورينتيرنج للتزحلق على الجليد ، وقد تأهل لدورة كوريا المقرر استضافتها في سنة 2024

والجدير بالذكر أن الترايثلون الشتوي هو عبارة عن جري علي الثلج مسافة 6 كم وبعدها يدخل مباشرة اللاعب لمنطقة استلام الدراجة لمسافة 10 كم في وسط طريق ثلجي ويعود لوضعها بالمكان المخصص ويأخد أدواته الخاصة بالتزحلق ليقوم بقطع مسافة 12 كم بالتزحلق على الجليد