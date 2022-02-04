شكرا لقرائتكم خبر عن كيروش يغيب عن منتخب مصر مباراتين أمام السنغال فى نهائى أفريقيا وتصفيات كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد غياب البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر عن الفراعنة، في المباراتين المقبلتين، الأولى أمام السنغال بعد غدٍ في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية، والثانية أمام السنغال أيضًا في مارس المقبل بذهاب المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم.

وتلقى كيروش على البطاقة الحمراء في لقاء مصر والكاميرون الذي أقيم أمس الخميس بنصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية .

وأخرج بكاري جاساما الحكم الجامبي، البطاقة الصفراء الثانية ثم الحمراء في وجه كيروش لكثرة اعتراضه على قراراته في اللقاء الذي حسمه المنتخب المصري لصالحه بنتيجة 3-1 بركلات الترجيح.

ومن المقرر أن يقود ضياء السيد المدرب العام، منتخب مصر في المباراتين خاصة مع إيقاف روجر دي سا مساعد كيروش 4 مباريات على خلفية الأزمة التي نشبت بين منتخبي مصر والمغرب في ربع نهائي أمم أفريقيا.