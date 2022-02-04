شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أندية لاعبى السنغال قبل مواجهة الفراعنة فى نهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضم قائمة منتخب السنغال، فى بطولة أمم أفريقيا، عددًا من اللاعبين الذين ينضمون لأدنية عالمية فى أكبر دوريات فى أوروبا، أشهرهمساديو مانى الذى يزامل النجم الدولى المصرى محمد صلاح فى فريق ليفربول الإنجليزى، وجاءت قائمة المنتخب السنغالى الذى يقوده المدرب أليو سيسيه، كالتالى..

حراس المرمى: إدوارد ميندي (تشيلسي ، إنجلترا) ، ألفريد جوميس (رين الفرنسي) ، سيني دينج (كوينز بارك رينجرز ، إنجلترا).

المدافعون: بونا سار (بايرن ميونخ ، ألمانيا) ، ساليو سيس (نانسي ، فرنسا) ، كاليدو كوليبالي (نابولي ، إيطاليا) ، بابي أبو سيسي (أولمبياكوس ، اليونان) ، عبد الله سيك (رويال أنتويرب ، بلجيكا) ، عبدو ديالو (باريس سان). - ألمانيا ، فرنسا) ، إبراهيما مباي (بولونيا ، إيطاليا) ، فودي بالو توريه (ميلان الإيطالي) ، شيخو كوياتي (كريستال بالاس ، إنجلترا).

لاعبو الوسط: بابي مطر سار (ميتز ، فرنسا) ، بابي جوي (مارسيليا ، فرنسا) ، نامباليز ميندي (ليستر سيتي ، إنجلترا) ، إدريسا جانا جوي (باريس سان جيرمان ، فرنسا) ، نامي مصطفى (باريس إف سي ، فرنسا) ، مامادو لوم (ألافيس ، إسبانيا) ، جوزيف لوبي (سوشو ، فرنسا).

المهاجمون: بولاي ديا (فياريال الإسباني) ، ساديو ماني (ليفربول الإنجليزي) ، حبيب ديالو (ستراسبورغ ، فرنسا) ، بامبا دينغ (مرسيليا ، فرنسا) ، إسماعيلا سار (واتفورد ، إنجلترا) ، فامارا ديديو (ألانيا سبور ، تركيا) ، مامي بابا ثيام (قيصري سبور ، تركيا) ، كيتا بالدي (كالياري ، إيطاليا).

وضرب المنتخب الوطنى موعداً فى التاسعة مساء الأحد المقبل، مع نظيره السنغالى فى المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة بالكاميرون، بعد إقصاء المنتخب الكاميرونى صاحب الأرض والجمهور، عقب الفوز بركلات الجزاء الترجيحية فى نصف النهائى بنتيجة 3 / 1.

ورغم أن التاريخ ينحاز للفراعنة بـ7 انتصارات فى 13 مواجهة جمعت الفريقين، إلا أن الفراعنة لم يتغلبوا على أسود التيرانجا منذ قرابة الـ16 عاماً، وبالتحديد منذ 7 فبراير 2006 خلال كأس الأمم الأفريقية التة أقيمت بمصر وتوج بها المنتخب الوطني حيث فازت حينها مصر بنتيجة 2-1 على السنغال.