شكرا لقرائتكم خبر عن على الحان الغزالة رايقة.. الصقر احمد حسن وابنته يحتفلان بتأهل المنتخب لنهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الصقر أحمد حسن، لاعب المنتخب الوطني الأسبق، على الاحتفال بتأهل المنتخب الوطني لنهائي كأس الأمم الافريقية بعد الفوز على منتخب الكاميرون أمس بركلات الترجيح، على طريقته الخاصة، حيث نشر عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، مقطع فيديو يظهر من خلاله وهو يرقص على الحان الاغنية الشعبية الشهيرة "الغزالة رايقة" وتجلس بجواره ابنته ملك احمد زاهر.

وكتب الصقر على الفيديو الذي نشره " بمناسبة فوز المنتخب الغزالة رايقة ع الأخر وأن شاء الله تروق كمان وكمان ونرجع بالكأس ان شاء الله".

وتضامن أحمد حسن، كابتن المنتخب الوطني السابق، مع محمد شريف مهاجم الأهلي والمنتخب، وذلك بعد تعرضه للاستبدال خلال مباراة مصر الكاميرون بنصف نهائي أمم أفريقيا، عقب نزوله بعشر دقائق فقط.

وقال أحمد حسن عبر برنامج "ملعب أون تايم": "لم نكن نتمنى أن يكون شريف في هذا الموقف، وكان الله في عونه، وجيد أن كيروش ذهب إليه بعد المباراة واحتضنه، ومحمد شريف بالتأكيد متفهم للموقف وأن في حالة رفع كأس البطولة كل هذه الأمور ستنسى، وسنعتبر هذا الأمر لمصلحة الفريق ولكني أشعر به وبحزنه".



الصقر احمد حسن



احمد حسن وابنته

وأضاف: "مع تغيير محمد شريف بعد نزوله بعشر دقائق أنا قلقت على المنتخب لأنك جيت على اللاعب، واللاعبين بعد خروجه تحدثوا معه بشكل جيد، وربنا بيعوض أي حد ووارد أن يكون شريف هو صاحب اللقطة الأخيرة ولقطة الفوز".