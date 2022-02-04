شكرا لقرائتكم خبر عن الكومي: كيروش يستطيع تحقيق لقب أفريقيا والتأهل للمونديال.. والجبلاية تستفيد من خبراته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكد إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة،أن منتخب مصر اصبح في الطريق الصحيح ويقدم مستوي يليق باسم وتاريخ الفراعنة ككبير للقارة السمراء وبإذن الله يقود مصر للفوز باللقب الإفريقي والتاهل لكاس العالم 2022 بقطر.

وقال الكومي فى تصريحات لـ الخليج 365، أن البرتغالي كيروش المدير الفني لمنتخب مصر أثبت للجميع إنه مدرب كبير وخبير ويجب أن تستفيد الكرة المصرية من وجوده و سيستمر ، كل الدعم له كما اكد منذ قدومه لمصر، موضحا إنه لم يهاجم المدرب البرتغالي من قبل ودائما يؤكد انه يمتلك خبرات مهمة وسيكون المنتخب شان كبير تحت قيادته .

وأضاف عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة إن الجهاز الفني للمنتخب الوطني يضم نجوم كبار أصحاب تاريخ الكرة المصرية وكذلك المعاونين الأجانب مع كيروش ويعملون جميعا بإخلاص وتفاني وكلهم علي قلب رجل واحد لتحقيق انتصارات للمنتخب المصرى.

وحقق منتخب مصر فوز كبير علي الكاميرون بنصف النهائي لامم افريقيا بركلات الترجيح ويواجه السنغال مساء الاحد في النهائي علي لقب كأس إفريقيا .