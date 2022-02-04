شكرا لقرائتكم خبر عن ‎رئيس نادي الوحدة يكرم بعثة الاهلي بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص خالد راشد الهنائي، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لنادي الوحدة الإماراتي، على تكريم بعثة الأهلي المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية بالإمارات، وذلك عقب انتهاء مران الفريق الرئيسي على ملعب آل نهيان بنادي الوحدة في أبو ظبي.

وقام الهنائي بإهداء خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلى و رئيس البعثة فى الإمارات، تيشيرت نادي الوحدة الإماراتي، وتكريم بعثة الأهلي بمناسبة مشاركة الفريق للمرة السابعة في مونديال الأندية.

وأعرب مرتجي خلال التكريم عن سعادته بالعلاقات الطيبة التي تجمع النادي الأهلي بنادي الوحدة والأندية الإماراتية والعربية الشقيقة.

وخاض الأهلي مرانه الرئيسي مساء اليوم على ملعب آل نهيان بنادي الوحدة في أبو ظبي بالإمارات.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق إف سي مونتيري بطل المكسيك في بداية مشوار الفريق بكأس العالم للأندية، والمحدد له السادسة والنصف بتوقيت القاهرة مساء غدٍ السبت.‎