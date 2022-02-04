شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يحفز الأهلى قبل لقاء مونتيرى فى المونديال: كل التوفيق لأبطال إفريقيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حفز الحساب الرسمى للاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" لاعبو النادى الأهلى، قبل لقاء الغد أمام مونتيرى المكسيكى، فى بطولة كاس العالم للأندية المقامة حاليا فى الإمارات، متمنيا التوفيق لبطل القارة الإفريقية السمراء.

ونشر حساب الكاف، عبر تويتر، صور من تتويج المارد الأحمر بالبطولة العاشرة لدورى أبطال لإفريقيا، صحبها بتعليق: "الأهلى سيلعب غداً أول مباراة له فى بطولة كأس العالم للأندية ضد مونتيرى.. كل التوفيق لأبطال أفريقيا".



كاف

ويستعد فريق الأهلى لخوض أولى مبارياته فى كأس العالم للأندية ضد مونتيرى المكسيكى فى ضربة البداية بالبطولة العالمية، والمقرر إقامتها فى السادسة والنصف مساء السبت فى ربع نهائى كأس العالم للأندية التى ستقام بالإمارات.

ويشارك «نادى القرن» فى كأس العالم للأندية للمرة الثانية على التوالى والسابعة فى تاريخه، ممثلا عن قارة إفريقيا بعد التتويج بلقب دورى أبطال إفريقيا للموسم الثانى على التوالى والمرة العاشرة فى تاريخه.

أربع مواجهات جمعت بين الأهلى والفرق المكسيكية، كانت الغلبة لممثل الكونكاكاف على بطل أفريقيا وذلك فى كأس العالم للأندية، اهتزت فيها شباك الأهلى 12 مرة مقابل خمسة أهدافا فقط.



تتويج الأهلى بالبطولة العاشرة



أفشة والسولية



علي معلول