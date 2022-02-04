شكرا لقرائتكم خبر عن كيروش: أفتخر بدفع ثمن الدفاع عن المنتخب وخطة العنكبوت سر انتصارات كأس أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب الوطنى، استيائه من العقوبة التى وقعت عليه من قبل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بإيقافه مباراتين على خلفية اعتراضه على الحكم بكاري جاساما الحكم الجامبي، الذى أدار مباراة الفراعنة والكاميرون فى نصف نهائى أمم أفريقيا، وأشهر البطاقة الحمراء لكيروش بسبب الإعتراض.

وكتب كيروش عبر حسابه الشخصى على تويتر: "أنا على استعداد لدفع ثمن هذه العقوبة الفظيعة وغير العادلة التي تترتب على التغيب عن النهائي".

أضاف: "أشعر بالفخر والفخر لذلك لأنني أدفع هذا الثمن في كفاحي لحمايتك وحماية فريقنا من هذا السلوك المتغطرس وما كنت أتوقعه وآمله كان فقط عدم الكفاءة ولا شيء غير ذلك.

تابع كيروش: "سنعزز بمزيد من القوة " خطة العنكبوت" التي تم إنشاؤها بجهودك وتضحياتك، وتطوير عقلية الفوز لدى الفريق".

وتأكد غياب كيروش عن الفراعنة، في المباراتين المقبلتين، الأولى أمام السنغال بعد غدٍ في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية، والثانية أمام السنغال أيضًا في مارس المقبل بذهاب المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم.

وتلقى كيروش على البطاقة الحمراء في لقاء مصر والكاميرون الذي أقيم أمس الخميس بنصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية .

وأخرج بكاري جاساما الحكم الجامبي، البطاقة الصفراء الثانية ثم الحمراء في وجه كيروش لكثرة اعتراضه على قراراته في اللقاء الذي حسمه المنتخب المصري لصالحه بنتيجة 3-1 بركلات الترجيح.

ومن المقرر أن يقود ضياء السيد المدرب العام، منتخب مصر في المباراتين خاصة مع إيقاف روجر دي سا مساعد كيروش 4 مباريات على خلفية الأزمة التي نشبت بين منتخبي مصر والمغرب في ربع نهائي أمم أفريقيا.