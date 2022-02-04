شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي فى المونديال.. حسام حسن يواصل التأهيل وتدريبات الحراس على الكرات الثابتة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

واصل حسام حسن، مهاجم الفريق الأهلى، تنفيذ برنامجه التأهيلي على هامش المران الجماعي للفريق الذي يقام مساء اليوم على ملعب آل نهيان بنادي الوحدة الإماراتي.

وأدى مهاجم الفريق جانبًا من التدريبات البدنية والتأهيل بالكرة تحت إشراف طارق عبد العزيز إخصائي التأهيل بالفريق، وذلك ضمن البرنامج التأهيلي المحدد له.

ويعاني حسام حسن من إصابة بشد في عضلة السمانة، ويؤدي حاليًّا المرحلة الأخيرة من التأهيل على هامش معسكر الأهلي بالإمارات.

ويخوض الأهلي مرانه الرئيسي مساء اليوم على ملعب آل نهيان بنادي الوحدة في أبو ظبي بالإمارات، حيث أدى لاعبو الفريق تدريبات بدنية وتأهيلية لمدة 20 دقيقة، تحت إشراف كابيللو رانجواجا مدرب أحمال الفريق، وذلك في بداية المران الختامي للأهلي الذي يقام مساء اليوم على استاد آل نهيان بنادي الوحدة في أبو ظبي بالإمارات، استعدادًا لمباراة فريق إف سي مونتيري.

وقاد رانجواجا مدرب أحمال الفريق اللاعبين في فقرات تدريبية متنوعة بالكرة وبدون الكرة، وذلك في إطار البرنامج التدريبي المحدد من بيتسو موسيماني المدير الفني، الذي يمكث في العزل لحين ظهور نتيجة المسحة الطبية الخاصة به. وأدى رباعي حراسة المرمى علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف، تدريبات على الكرات الثابتة والتصويب عن قرب وكذلك فقرة على الكرات العرضية، تحت قيادة مدربهم ميشيل يانكون. هذا وظهر عمرو محب، المترجم الخاص بالجهاز الفني في المران اليوم ، وتواجد مع الجهاز الإداري للفريق بعد وصوله إلى أبو ظبي والتأكد من سلبية المسحة الثانية التي أجراها في الإمارات. وأجرى لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني والإداري وجميع أعضاء بعثة الأهلي المسحة الطبية الخاصة بالمباراة صباح اليوم الجمعة. وحرص لاعبو الأهلي والجهاز الفني والإداري على قراءة الفاتحة في بداية المران الرئيسي للفريق على ملعب آل نهيان بنادي الوحدة في الإمارات.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق إف سي مونتيري بطل المكسيك في بداية مشوار الفريق بكأس العالم للأندية، والمحدد له السادسة والنصف بتوقيت القاهرة مساء غد السبت.