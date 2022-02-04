شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عطوة ينضم رسمياً لصفوف الجونة قادماً من الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادى الجونة، التعاقد مع اللاعب المدافع محمد عطوة، قادما من نادى الاتحاد السكندرى، وذلك فى الساعات الأخيرة من غلق باب الانتقالات الشتوية، واستمرارا لدعم الفريق فى مباريات الدورى.

ونشر حساب الجونة على موقع "إنستجرام"، صورة للاعبه الجديد مع قميص الفريق، صحبها بتعليق: "محمد عطوة ينضم رسمياً لصفوف الجونة قادماً من نادى الاتحاد السكندرى".



الجونة يعلن عن صفقته الجديدة

وفى وقت سابق من اليوم، الجمعة، أعلن نادى الجونة، التعاقد مع اللاعب المدافع طارق سامى، قادما من نادى سيراميكا، قائلا عبر حسابه على انستجرام: "فى الساعات الاخيرة من القيد، انضم الينا ثنائى دفاعى، طارق سامى ينضم الى الجونة بشكل نهائى قادماً من سيراميكا".

كما سبق أن أعلن نادى الجونة التعاقد مع "أرنو راندريانانتيناينا" مهاجم مدغشقر خلال الانتقالا الشتوية لتدعيم الخط الأمامى للفريق الساحلى.

ونشر الجونة صورة لمهاجم مدغشقر معلقا عليها: "لا تُحاول ان تقرأ الاسم.. مهاجم منتخب مدغشقر "ارنو راندريانانتيناينا" ينضم رسمياً لنادي الجونة".