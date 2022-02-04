شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب كباتن الإسماعيلى بعد رحيل شكرى نجيب فى الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ميركاتو شتوي هو الأفضل للإسماعيلي في السنوات الأخيرة بعد ضم 11 لاعبًا إلي صفوفه بعدما عاني الفريق من تأخره بمسابقة الدوري العام قبل إنتقالات يناير.

ويبدأ الإسماعيلي عصر الخميس إستعداداته لملاقاة فيوتشر يوم 10 فبراير الجاري في ثامن جولات المسابقة المحلية على ملعبه بالإسماعيلية.

وقام مسئولو الدراويش بتدعيم صفوفه المختلفة بضم البوليفي كارميلو ألجاراناز والجامبي سايكو كونتيه والإيفواري جان موريل والأرجنتيني دييجو فيرناندو ومروان حمدي والفلسطيني خالد النبريص وشادي ماهر وعمرو الحلواني وحسن ياسين والجزائري محمد بن خماسة وأبو بكر حمزة الجمل.

ورحل عن الدراويش في يناير الماضي 11 لاعبًا أيضًا أبرزهم محمد صبحي وشكري نجيب كباتن الفريق، ليصبح ترتيب قادة الفريق في الوقت الحالي كلا من ..

” عمر الوحش ” أول مباراة خاضها يوم 6 يونيه 2013 عندما فاز الإسماعيلى على الواسطى فى دور الـ 32 بكأس مصر 4 / صفر ” جون آنطوى 2 ومحمد حمص وعصام على

“” باهر المحمدى ” أول مباراة خاضها يوم 11 يوليو 2015 عندما خسر الإسماعيلى من حرس الحدود ضمن منافسات الدورى العام صفر / 2 بالإسكندرية

” عماد حمدى ” أول مباراة خاضها يوم 12 أغسطس 2015 عندما تعادل الإسماعيلى مع سموحه بربع نهائى كأس مصر 1 / 1 ( شوقى السعيد ) قبل أن يخسر الدراويش بضربات الترجيح 5 / 3

” محمد هاشم ” أول مباراة خاضها يوم 18 مارس 2017 عندما فاز الإسماعيلى على النصر للتعدين ضمن منافسات الدورى العام 5 / 1 بأسوان ( دييجو كالديرون 2 وكريم بامبو 2 وحسنى عبد ربه )

” وجيه عبد الحكيم ” أول مباراة خاضها يوم 18 مارس 2017 عندما فاز الإسماعيلى على النصر للتعدين ضمن منافسات الدورى العام 5 / 1 بأسوان ( دييجو كالديرون 2 وكريم بامبو 2 وحسنى عبد ربه )