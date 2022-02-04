شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يكتسح سبورتنج 8 / 0 وديًا استعدادًا لأهلى طرابلس الليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

انتهت المباراة الودية التي جمعت بين نادي بيراميدز ونظيره نادي سبورتنج بفوز بيراميدز بثمانية أهداف دون مقابل في اللقاء الودي الذي جمع بين الفريقين على استاد الدفاع الجوي في إطار استعدادات النادي لاستئناف الدوري وبدء مشوار دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

سجل أهداف بيراميدز الثمانية، المهاجم الجنوب أفريقي فاجري لاكاي "هدفين"، ودودو الجباس 4 أهداف "سوبر هاتريك"، ومحمود صابر "هدفين".

خاض بيراميدز اللقاء بتشكيلتين مختلفتين في الشوطين الأول والثاني، حيث خلص الشوط الأول بتشكيل ضم:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - أحمد فتحي - محمود حمدي

خط الوسط: نبيل دونجا - وليد الكرتي - عمر جابر - إبراهيم عادل - إسلام عيسى

خط الهجوم: فاجري لاكاي

وفي الشوط الثاني جاء التشكيل يضم:

حراسة المرمى : مهدي سليمان

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - حسين السيد - أحمد سامي - أحمد توفيق

خط الوسط: عبد الله مجدي - أحمد عاطف قطة - أحمد فوزي - محمود صابر - سيف عزت

خط الهجوم: دودو الجباس

وشارك المدافع الشاب عبد الرحمن صميدة في الشوط الثاني بديلا لعبد الله مجدي الذي غادر مصابا في العضلة الخلفية.

ويواصل بيراميدز مبارياته الودية بمواجهة نادي انبي يوم الاثنين المقبل على استاد الدفاع الجوي، قبل لقاء أهلي طرابلس الليبي يوم 13 فبراير الجاري في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية.