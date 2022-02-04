شكرا لقرائتكم خبر عن قمصان وربيعة يتفقدان ملعب آل نهيان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سامي قمصان، المدرب العام للأهلى، ورامي ربيعة كابتن الفريق في كأس العالم للأندية، حرصا على تفقد أرضية ملعب آل نهيان بنادي الوحدة في أبو ظبي.

وتوجه الثنائي عقب انتهاء المؤتمر الصحفي لمعاينة أرضية الملعب، حيث يخوض الأهلي المران الرئيسي اليوم على نفس الملعب الذي يستضيف لقاء الفريق غدًا أمام إف سي مونتيري المكسيكي، في افتتاح مشوار الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية.

وكان رامي ربيعة، مدافع الأهلي، وجه الشكر إلى دولة الإمارات الشقيقة على الاستضافة الكريمة لكأس العالم للأندية في نسختها الحالية.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد اليوم والخاص بمباراة الأهلي وإف سي مونتيري المكسيكي: «دائمًا أقول الحمد لله على نعمة النادي الأهلي، خصوصًا أن ارتداء قميص الأهلي يعد الدافع والسبب في تواجدنا اليوم في محفل كبير مثل كأس العالم للأندية».

وتوجه ربيعة بكل الأمنيات الطيبة لزملائه في المنتخب الوطني لما قدموه في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تقام حاليا في الكاميرون، متمنيًا لهم التوفيق في مباراة النهائي أمام السنغال والتتويج باللقب.

واستكمل: «شاركت أمام مونتيري المكسيكي أكثر من مرة في النسخ السابقة لكأس العالم للأندية، ولهذا نسعى لتقديم عرض قوي غدًا وتحقيق الفوز لتعويض آخر ذكرى جمعت الفريقين».

وأضاف: «تحدثت أنا والكابتن وليد سليمان مع زملائنا اللاعبين للشد من أزرهم، وحتى يدخل الجميع سريعًا في أجواء كأس العالم للأندية، لأننا هنا لسنا ضيف شرف، ونشدد دائمًا على إيصال هذه الرسالة للاعبين لتحفيز الجميع، خاصة مجموعة اللاعبين الذين يشاركون لأول مرة في مثل هذه البطولات».

واختتم حديثه ردًّا على رأيه في مباراة منتخب مصر أمس أمام الكاميرون في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية، وقال: «كنا نتابع مباراة المنتخب الوطني أمس كمشجعين مصريين وسعداء جدا بالفوز الذي تحقق والتأهل لنهائي البطولة، ونتمنى كما قلت التوفيق للمنتخب يوم الأحد أمام السنغال والعودة من الكاميرون بكأس إفريقيا».‎