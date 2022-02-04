المنتخب يوضح لمصراوي سبب تغيير شريف أمام الكاميرون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

تحدث الجهاز الفني للمنتخب الوطني عن سبب تغيير اللاعب محمد شريف، خلال الوقت الإضافي لمواجهة الكاميرون بكأس أمم أفريقيا.

وقال الجهاز الفني للمنتخب في تصريحات خاصة ليلا كورة:" تغيير شريف كان بسبب ركلات الترجيح فقط أمام الكاميرون".

وأضاف، أن المدرب كارلوس كيروش عقد جلسة مع اللاعب محمد شريف وشرح ليه الموقف وسبب التغيير، وأكد له أنه لاعب مهم في المنتخب"

وكان الجهاز الفني للمنتخب الوطني، قد ختم تغييراته بمباراته أمام نظيره الكاميروني، مساء امس الخميس، بالدفع باللاعب أحمد سيد "زيزو" بدلاً من محمد شريف بالدقيقة 118 بعدما دفع في الدقيقة 105 بدلاً من مصطفى محمد.

وانتهى الشوطين الإضافيين بنتيجة الشوطين الأصليين بالتعادل السلبي ليلجأ الفريقيان لركلات الترجيح، التي حسمها المنتخب الوطني لصالح ويتأهل للمباراة النهائية لمواجهة السنغال الأحد المقبل.