كيروش: فخور لحماية فريقي من السلوك "المتغطرس".. ومستعد لدفع ثمن العقوبة غير العادلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

وجه البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني رسالة إلى الجماهير، بعد تعرضه للطرد في مواجهة الكاميرون بنصف نهائي كأس أمم أفريقيا.

وكتب كيروش عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":""أيها الفتية، هذا الطريق نحو أرض الأحلام، أنا على استعداد لدفع ثمن هذه العقوبة الفظيعة وغير العادلة التي ترتي عليها غيابي عن النهائي".

وأضاف:" أشعر بالفخر والفخر لذلك لأنني أدفع هذا الثمن في كفاحي لحمايتك وحماية فريقنا من هذا السلوك المتغطرس".

وأكمل:" ما كنت أتوقعه وآمله كان فقط عدم الكفاءة ولا شيء غير ذلك".

وأتم :"سنعزز بمزيد من القوة خطة شبكة العنكبوت التي بنيناها عن طريق جهودكم وتضحياتكم، وسنطور عقلية الفريق".

وكان كيروش تعرض للطرد خلال مباراة الكاميرون بعد اعتراضه على قرارات الحكم باكاري جاساما.

يُذكر أن منتخب مصر تجاوز الكاميرون بنتيجة (3-1) في ركلات الترجيح بعد مباراة ماراثونية امتدت إلى 120 دقيقة دون تسجيل أي هدف، ليضرب موعدا مع منتخب السنغال في المباراة النهائية لأمم أفريقيا يوم الأحد المقبل.