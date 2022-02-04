أجيري عن مواجهة الأهلي: لدينا غيابات والتاريخ لا ينتصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح خافيير أجيري المدير الفني لنادي مونتيري المكسيكي بأن معرفته بالأهلي لن تمنحه أفضلية أمام الفريق القاهري، خلال مباراة ربع نهائي كأس العالم للأندية.

وقال أجيري في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "أنا بالفعل أعرف الإمارات وأيضا أعرف مصر بشكل جيد كوني دربت الفريق في الماضي، لكني في الوقت ذاته لا يمكن أن أقول أن لي أفضلية لأنني لن ألعب بنفسي في المباراة".

وتحدث عن الغيابات في صفوف فريقه: "الأهلي من الفرق الرائعة والقوية وهو خصم قوي، بالنسبة للغيابات ماذا يمكن أن أقول؟ هناك 6 لاعبين غائبين عن الفريق حاليا، وغدا سوف ينضم لنا لاعبين اثنين".

وتابع: "أعتقد أن مباراة الغد سوف تكون صعبة والأهلي فريق يمتلك خبرة في مثل هذه المنافسة وأعتقد أن المباراة ستكون رائعة".

أما عن هدفه خلال البطولة، فقال: "هدفنا الأساسي أن يكون هناك صورة جيدة لنادي مونتيري في كأس العالم للأندية بالمشاركة للمرة الخامسة، ونرغب في التعامل مع مباراة بعد الأخرى ونحن نعرف أن كرم القدم المكسيكية جيدة للغاية ونحن على مستوى البطولة".

وعن خبرته بالكرة المصرية كونه مدير فني سابق لمنتخب مصر، فقال: "معرفتي بالأهلي لا تمثل أفضلية، لأننا كان يجب أن نعيد ترتيب الأمور، فالأهلي يمتلك قائمة بالكامل جيدة وبمستوى طيب، وكان علينا أن نجد تشكيل ترقى للتعامل مع الأهلي 11 لاعب ضد 11 لاعب ونحن نعلم أن الأهلي يمثل قوة كبيرة".

عن الأفضلية التاريخية لمونتيري أمام الأهلي: "حقيقة أنا أعتقد بأن الماضي ليس له علاقة بهذا الكأس، نحن نتحدث عن فرق أخرى مباريات أخرى ولاعبين سابقين، وأنا أعرف أن الأهلي فريق كبير جدا في كرة القدم الأفريقية وشاهدتهم وهم يلعبون وأنا أحترم الأهلي".