رئيس (كاف): دوري السوبر الإفريقي قد ينطلق في سبتمبر المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، باتريس موتسيبي، اليوم الجمعة، إن دوري السوبر الإفريقي قد ينطلق في سبتمبر المقبل.

وكانت بطولة دوري السوبر الإفريقي، قد تم اعتمادها رسمياً في الجمعية العمومية غير العادية للإتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف التي إستضافتها مصر نهاية نوفمبر الماضي.

ونجح الخليج 365 في وقت سابق في الحصول الحصول على المستندات الرسمية من مصدر في الكاف حول شروط ومعايير متطلبات تطبيق دوري السوبر علي الملاعب الأفريقية والتي تتطلب وجود مايلي:

1- جودة عالية من الملاعب سواء (طبيعي أو صناعي)

- يجب أن يكون الملعب أخضر ومستوي تمامًا، ويجب أن يكون من العشب الطبيعي أو العشب الصناعي وفي حالة ممتازة مع العشب الطبيعي، ويجب أن يكون سقيًا فعالاً لنظام الاستخدام في الطقس الجاف.

- في حالة العشب الصناعي، يجب تقديم شهادة لصلاحية الملعب من الفيفا والتي لا يمكن أن يتجاوز عمرها سنتين.

2- الأضواء الكاشفة بدرجة 1200 لوكس على الأقل (في حالة المباريات المسائية).

- بالنسبة للمباريات التي لن تُلعب خلال النهار والتي ستُلعب تحت ضوء كاشفة، يجب توفير إضاءة أفقية بحد أدنى 1200 لوكس في جميع أنحاء الملعب، وشهادة إختبار كشاف صادرة عن سلطة مختصة لا يمكن أن تكون أقدم من سنتين.

3- القرق والمسؤولين

- يجب أن يكون هناك مقعدين بديلين للفريق مغطاة لستة عشر (16) شخصًا على الأقل ومقعد واحد مغطى على مستوى الملعب مع 4 غرفة جلوس، وبالنسبة لحكام المباراة، يجب أن تكون المقاعد حديثة ومريحة ومصنوعة من مواد عالية الجودة، كما يجب أن يحتوي الملعب على نفق للاعبين ويجب ألا يقل نفق اللاعبين عن (4) أمتار وعرضها اثنان فاصل أربعة (2.4) مترا على الأقل.

- ويجب حماية اللاعبين المشاركين وحكام المباراة الذين يدخلون منطقة اللعب عن طريق نفق تلسكوبي مقاوم للحريق ويمتد إلى منطقة اللعب بعيدًا بما يكفي لمنع خطر إصابة المشاركين في المباراة بسبب رمي الأشياء من قبل المتفرجين.

4- يجب أن تكون لوحات تبديل اللاعبين الإلكترونية للحكام

5- غرف ملابس نظيفة ولائقة بالمعايير الدولية مع معدات مناسبة للفرق والحكام

- حيث يجب أن توفر الملاعب غرف تبديل ملابس واسعة وعالية الجودة وغيرها من المرافق التي تسمح للاعبين وحكام المباراة من تنفيذ أنشطتهم براحة وأمان.

ومن الضروري أن تكون غرفتي الملابس الرئيسيتين في الملعب متساويتين في الحجم والأناقة والراحة .

6- مقاعد الجماهير الفردية في الملاعب

- حيث يجب أن تحتوي مدرجات المتفرجين على مقاعد فردية في جميع القطاعات، ويجب أن تكون مقاعد المتفرجين فردية وثابتة (على سبيل المثال على الأرض) ومفصولة عن بعضها البعض، على شكل، ومرقمة، ومصنوعة من مادة غير قابلة للكسر وغير قابلة للاشتعال ، ولها مسند ظهر بارتفاع لا يقل عن ثلاثين (30) سم عند قياسه من المقعد.

7- يجب توفير المرافق الصحية للمتفرجين ويجب توفير ورق التواليت والصابون وكل وسائل الراحة.

8- تقديم شهادة سلامة وحريق الإستاد الصادرة عن السلطات المحلية والتي لا يمكن أن تكون أقدم من سنتين.

9- المرافق الطبية

- حيث يجب تجهيز الملعب بغرفة مخصصة للإسعافات الأولية والعلاج الطبي لكل من اللاعبون والمسؤولون والجماهير ، ويجب أن يكون الملعب مجهزًا بغرفة للكشف عن المنشطات.

10 المرافق الإعلامية

- يجب أن يسهل الوصول إلى جميع وسائل الإعلام ، ويجب أن يكون المدخل الإعلامي منفصلاً عن المداخل الأخرى بالملعب ، ويجب توفير مكان مخصص لوقوف السيارات للإعلاميين والصحفيين، ويجب أن تكون قاعة المؤتمرات الصحفية متاحة داخل الملعب ومجهزة بكافة الامكانيات الصوتية ووصلات الإنترنت وكراسي حيث يجب أن تحتوي هذه الغرفة على خمسين (50) مقعدًا على الأقل لممثلي وسائل الإعلام.

11- مواقع كاميرات التصوير

- حيث يجب توفير منصة كاميرا رئيسية واحدة (1) في المدرج على الجانب الغربي. يجب ان يكون موقع مركزي، على ارتفاع فوق الملعب مما يضمن جودة الصورة المثلى، و يجب أن يكون موضع الكاميرا الرئيسي متوافقًا تمامًا مع خط المنتصف وأن يكون على ارتفاع الذي يشكل زاوية 27-35 درجة من المستوى الأفقي إلى المركز.

12- شاشة عملاقة

- توفر رؤية أمثل لجميع الجماهير في الملعب وفي مكان لا يوفر أي خطورة على المتفرجين.

13- يجب أن يكون لكل ملعب غرفة تحكم في الملعب (VOC)، مجهزة بمرافق وجهاز مراقبة تلفزيوني و شاشات.

14- نظام إضاءة الطوارئ ولأغراض ضمان السلامة

- يجب أن يكون الملعب كذلك زود بنظام إضاءة للطوارئ معتمد من الجهات المحلية المختصة للإستخدام في حالة حدوث عطل عام في الإضاءة في أي جزء من الملعب، يتجه إليه الجمهور أو الموظفون للوصول، بما في ذلك جميع طرق الخروج والإخلاء.

15- فنادق لإقامة الفرق والمسؤولين

- حيث يجب أن يتوفر الحد الأدنى من الفنادق 4 نجوم بالقرب من مكان إستضافة المباراة.

16- المستشفيات والمطار بالقرب من ملعب المباراة لمسافة محددة.