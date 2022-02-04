قمصان: ندعم منتخب مصر.. والمباراة الأولى ستفتح لنا الطريق في مونديال الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

أبدى سامي قمصان مدرب الأهلي سعادته الكبيرة لمشاركة الأحمر للمرة السابعة في تاريخه في كأس العالم للأندية، بصفته بطل دوري أبطال أفريقيا، بمواجهة مونتيري المكسيكي غدًا السبت ضمن منافسات الدور الأول من المونديال.

وقال قمصان في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة مونتيري المكسيكي: "الأهلي دائما يشارك في البطولة بطموح كبير، حققنا المركز الثالث في البطولة الماضية، ونعلم أن جمهورنا يطمح في مركز أفضل بالرغم من الإصابات التي يعاني منها الفريق أبرزها محمد الشناوي، بيرسي تاو، صلاح محسن وأخيرًا عمار حمدي".

وتابع مدرب الأهلي: "المباراة الأولى هي التي تفتح الطريق بالنسبة للفريق، كما فعلنا في النسخة الماضية وحققنا الفوز فلعبنا نصف النهائي، وإذا تمكنا من الفوز سينضم لنا عناصر المنتخب في المباريات المقبلة".

وعن إصابة بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بفيروس كورونا أكد قمصان: "نفقد موسيماني لعدم تواجده معنا ونأمل عقب تحليل الغد أن يتواجد معنا".

وعن غياب اللاعبين الدوليين بسبب المشاركة مع منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية قال: "كنا نتمنى أن تكون البطولة في توقيت مناسب أكثر من ذلك لأننا نمثل قارة بالكامل وليس النادي الأهلي فقط، لكن الفريق دائما لا يتحدث عن المبررات ويعمل من أجل تقديم أفضل ظهور ممكن في كل مشاركة له بأي بطولة، ونعلم أن جمهور الأهلي يقدر تمامًا موقفنا لكننا سوف نقدم أفضل شيء ممكن بالنسبة لنا، وإن شاء الله نرضي طموحنا وطموح الجماهير".

وتابع: "النادي الأهلي يدعم كافة المنتخبات الوطنية على مستوى الألعاب الجماعية والفردية، ودائما ما يفضل مصلحة البلد على المصلحة الخاصة ونأمل أن يوفق المنتخب ويحقق كأس الأمم الأفريقية، لكن عناصر المنتخب ستغيب عن المباراة الأولى فقط وسيكونوا متاحين في المباراة الثانية".

وردًا على تصريحات خافيير أجيري المدير الفني لمونتيري المكسيكي حول غيابات فريقه أشار سامي قمصان إلى: "دائما الأهلي مع كل الاحترام للمنافسين يفكر في نفسه فقط، ولا ينظر للمنافس فنحن فريق كبير وثاني أكثر فريق شارك في البطولة وأكثر من خاض مباريات، ونحن نحترم أجيري وهو بالتأكيد يعرف الأهلي جيدا ونحن نحترمه".