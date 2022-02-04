خاص.. إيقاف كيروش مباراتين وتغريمه 10 آلاف دولار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سعيد:

كشف مصدر بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أنه تقرر إيقاف البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، لمدة مباراتين بعد طرده في مواجهة الكاميرون بنصف نهائي أمم أفريقيا.

وكان كيروش تلقى بطاقة حمراء في مباراة الكاميرون أمس الخميس التي فاز خلالها منتخب مصر بركلات الترجيح (3-1) ليحجز بطاقة تأهله إلى المباراة النهائية لبطولة أمم أفريقيا.

وقال المصدر في تصريحاته لمصراوي: "تقرر إيقاف كارلوس كيروش مباراتين مع توقيع غرامة مالية عليه قدرها 10 آلاف دولار".

وأضاف: "العقوبة جاءت بناءً على تقرير الحكم وعدم الامتثال لقرارات الانضباط".

وكانت لجنة الانضباط وجهت تحذيرا لكارلوس كيروش لما وصفته بـ"إدخال المباراة إلى سمعة سيئة بسبب سلوك مقاعد البدلاء" بعد مباراة المغرب التي انتهت (2-1) لمصر في ربع النهائي.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره السنغالي يوم الأحد المقبل في نهائي أمم أفريقيا، قبل أن تتجدد المواجهة بينهما مع نهاية شهر مارس المقبل في الدور الفاصل للتصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وبالتالي سيغيب كيروش عن المباراة النهائية لأمم أفريقيا والمباراة الأولى التي سيخوضها منتخب مصر على أرضه أمام السنغال في ذهاب الدور الفاصل للتصفيات المؤهلة لمونديال قطر.