الخليج 365 يكشف الحكم الأقرب لإدارة موقعة مصر والسنغال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سعيد:

أكد مصدر بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، أن الجنوب إفريقي فيكتور جوميز هو الحكم الأقرب لإدارة مباراة مصر والسنغال في نهائي كأس أمم أفريقيا بالكاميرون.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره السنغالي يوم الأحد المقبل على ملعب أولمبي بالعاصمة الكاميرونية ياوندي.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي: "فيكتور جوميز هو الاختيار الأقرب لإدارة نهائي أمم أفريقيا بين مصر والسنغال".

وأضاف: "المغربي رضوان جيد هو الأقرب ليكون حكما للفيديو".

يُذكر أن منتخب مصر تأهل إلى نهائي أمم أفريقيا بعد فوزه على الكاميرون بركلات الترجيح في نصف النهائي، فيما تجاوز المنتخب السنغالي عقبة منتخب بوركينا فاسو.