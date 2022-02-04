مفارقة صلاح وميسي .. هل تبتسم الكرة للملك المصري كما فعلت مع البرغوث الأرجنتيني؟ (تقرير)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

في السابع من يوليو الماضي تألق حارس الارجنتين إيمليانو مارتينيز في ركلات الجزاء الترجيحية ضد منتخب كولومبيا وقاد منتخب بلاده وزميله ميسي للمباراة النهاية للبطولة التي توج بها راقصو التانجو لتكون الاولى لبرغوث واسطورة برشلونة السابق وباريسن سان جيرمان الحالي دولياً.

وحمل تأهل منتخب مصر لنهائي كاس الأمم الأفريقية تشابهاً واضحاً مع المنتخب الأرجنتيني وتحديداً محمد صلاح قائد منتخب مصر وصاحب الرقم 10 الذي حمله مصري في رحلة "مو" للحصول على بطولته الدولية الأولى مع منتخب مصر.

ومثلما فعل إيمليانو مارتينيز مع الأرجنتين، تألق محمد أبو جبل حارس منتخب مصر بصورة لافتة للنظر وكان بطل تأهل الفراعنة للمباراة النهاية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2021.

الأرجنتين التي توجت ببطولة كوبا أميركا 2020أصبحت الدولة الأكثر تتويجاً بهذه البطولة كما هو الحال مع منتخب مصر وظفرت بها أيضاً بعد أن أقصت البرازيل المستضيفة كما فعل الفراعنة مع الكاميرون.

وخلال مشواره صلاح الكروي مع منتخب مصر الذي يقترب من عشرة أعوام لم يفز نجم ليفربول بأي بطولة مع الفراعنة وكان أقثى ما وصل إليه نهائي كاس الأمم 2017 في الجابون والتأهل إلى نهائي كأس العالم 2018 بروسيا.

أما ميسي فالوضع مختلف حيث فضيل البرغوث الأرجنتيني في الفوز ببطولة مع منتخب الأرجنتين لمدة 14 عاماً حتى ظفر بكوبا أميركا.