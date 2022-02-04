الخليج 365 يحاور ناصر ماهر.. عن معاملة موسيماني واللعب للزمالك واختيار فيوتشر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالرحمن طارق:

لاعب موهوب لُقب بالحاوي، تميَّز بالمهارة الكبيرة والشخصية القيادية داخل الملعب، الجميع أشاد بقدراته الفنية وتوقعوا أن يكون لاعبا كبيرا وهو في سن صغير، من أبناء النادي الأهلي وخرج مرتين للإعارة باحثا عن فرصة، ليتألق ويعود مرة أخرى للفريق ولكن يصادفه سوء توفيق كبير، ليقرر الرحيل والاستقرار في نادي يخوض من خلاله تحديا جديدا وهو فيوتشر.

ناصر ماهر في أول حوار له عقب الرحيل عن الأهلي يتحدث لمصراوي عن سبب رحيله ومعاملة المدير الفني بيتسو موسيماني وموقفه من ارتداء قميص الزمالك وأسباب اختيار فيوتشر.

وجا نص الحوار كالتالي:

- ما سبب اختيارك لفيوتشر عقب الرحيل عن الأهلي؟

مجلس إدارة على أعلى مستوى وجهاز فني ليس بغريب عني بقيادة علي ماهر، لم أتخذ وقتا للتفكير في العرض لأن لديهم برنامج ممتاز يناسب طموحي بعد الرحيل عن الأهلي، بالإضافة إلى تكوين فريق جيد ولاعبين على أعلى متسوى.

- لماذا رفض الأهلي بيعك لبيراميدز وهل وقعت لهم؟

لا أعلم سبب عدم الموافقة، كان هناك مفاوضات والأهلي رفض وليس لدي تفاصيل لأن المفاوضات كانت عن طريق الإدارة، وما تردد عن توقيعي لهم ليس له أساس من الصحة، لم يحدث نهائيا في ذلك الوقت.

- ما هو سبب رحيلك عن الأهلي؟

قرار الرحيل عن الأهلي كان الأصعب في حياتي خاصةً أنني من أبناء النادي، ولكني تعلمت داخل الأهلي أن يكون لي دور، فقررت الرحيل وخوض تحد جديد بشكل نهائي.

- هل ترى أن موسيماني لم يكن مقتنعا بإمكانياتك في الأهلي؟

لا أعلم وجهه نظره، ولكن حين يغيب اللاعب الأساسي في مركزي واللاعب الثاني لا يدفع بي، لا أعلم السبب على الرغم من تألقي في التدريبات، ليس من الطبيعي أن لا أشارك في موسم كامل، وذلك أثار دهشة الجميع.

- هل تحدثت مع سيد عبد الحفيظ وقتها؟

تحدثت معه وتواصل مع موسيماني كثيرا لمعرفة السبب، والجميع كان يرى المجهود الذي أبذله في التدريبات من أجل الحصول على فرصة لعب، ولكن عاد لي وقال (أنا لو قولتلك حاجة تاني مش هبقى مقتنع بيها) استحملت كثيرا داخل النادي الأهلي وكان هناك تعامل (مش لذيذ) معي ولم أتحدث من أجل المشاركة.

- ما هو التعامل الذي لم يعجبك من موسيماني؟

في آخر ايام تواجدي في الأهلي حدثت أشياء كثيرة معي لا أحد يتقبلها، في توقيت معين كان يريد إخراجي من المران وأن أتدرب منفردا وكان يفعل ذلك، لم أعرف السبب، ورغم كل ذلك لم أتحدث أو أفتعل أزمة لأنني في ناد كبير.

- هل تواصلت معه للمشاركة مع الفريق قبل أولمبياد طوكيو الماضية للتواجد مع المنتخب؟

نعم، وهذه كانت المرة الوحيدة الذي تحدثت معه من أجل المشاركة، وكان رده أنني أتدرب بشكل جيد ولا ينقصني شيء، اندهشت من حديثه معي خاصة وأنني لا أشارك رغم أنه لا ينقصني شيء وفق حديثه، وطلبت منه أن يعتبرني مثل ابنه ليساعدني للمشاركة خوفا من عدم التواجد في الأولمبياد الماضية بطوكيو، وطالبني بالصبر.

- وهل استجاب لطلبك؟

لم يستجب وحدث أمر مفاجئ، حيث كان يضمني لقائمة الفريق قبل جلستي معه، وبعدها لا يضمني ويستبعدني بشكل دائم.

- هل تألق أفشة مع الأهلي أثر على مشاركتك؟

أفشة لاعب مميز وكان يقدم مستوى ثابتا وجيدا، وفي النهاية يهمنا جميعا مساعدة النادي الأهلي، أول مباراة لي مع النادي الأهلي عقب عودتي من سموحة الموسم الماضي لعبت بجوار أفشة ولكن تعرض للإصابة بخلع في الكتف ولم أتواجد مع الفريق لمدة 4 أشهر.

- هل انضمامك للزمالك وارد خلال الفترة المقبلة؟

لا أعلم ولكنني لاعب محترف، وأنا أتواجد في فريق كبير حاليا.

- ما هو سبب رحيلك من إستاد السلام في مباراة سيمبا بدوري أبطال إفريقيا؟

كنت أتوقع مشاركتي في المباراة والجميع تحدث معي بأنني سأشارك وكان الفريق قد ضمن الصعود من دور المجموعات، ولكن تفاجأت بعدم تواجدي نهائيا واستبعادي من القائمة، وكان لي حق الاختيار سواء بالتواجد ومشاهدة اللقاء من المدرجات أو الرحيل وهذا يحدث مع جميع اللاعبين.

- أنباء ترددت وقتها عن حدوث أزمة بينك وبين موسيماني في الإستاد؟

لا لم يحدث ذلك نهائيا، كنت خارج القائمة نهائيا فقررت الرحيل من الإستاد للتواجد في عزاء جدتي لأنها تُوفيت في نفس اليوم.

- هل حدث موقف بينك وبين محمود الخطيب رئيس الأهلي؟

كان الكابتن الخطيب داعما لي طوال الوقت، وكان معي في المستشفى بعد إصابتي بخلع في الكتف، هو رجل عظيم ليس مجرد رئيس ناد.

- ما هي أفضل فترة لك مع الأهلي؟

- كانت مع مارتن لاسارتي فهو مدرب جيد جدا.

- وجه كلمة لجمهور الأهلي.

أعظم جمهور في الدنيا، وأتمنى استمرار دعمهم الدائم لي.

- تواجدك في الأولمبياد كان مفاجئا لك رغم عدم مشاركتك مع الأهلي؟

لم أتفاجئ لأنني كان لي دور كبير مع المنتخب وبذلت مجهودا كبيرا والجهاز الفني بقيادة شوقي غريب كان يعلم ذلك فهذا تكليلا لمجهودي، فبالتالي قرر أن يضمني رغم عدم مشاركتي المستمرة مع الأهلي.

- كيف تم التعامل مع أزمة عبدالرحمن مجدي في الأولمبياد؟

لا أريد الحديث في هذا الأمر، لا يخصني.

- هل شوقي غريب حلفكم على المصحف في المنتخب بعدم تسريب الأخبار؟



لا لم يحدث.

- برأيك، ما سبب عدم انضمامك للمنتخب الأول رغم تألقك مع سموحة؟

لا أعلم السبب، قدمت موسما جيدا ومرضيا لي مع سموحة، وكنت أكثر لاعب صانع للأهداف في الدوري، ولكني في النهاية احترمت وجهة نظر الجهاز الفني في ذلك الوقت بقيادة حسام البدري.