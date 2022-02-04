الامارات | وفد من "سيتي غروب" يزور اتحاد الكرة ويبحث التعاون المشترك

شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من "سيتي غروب" يزور اتحاد الكرة ويبحث التعاون المشترك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - زار وفد من مجموع "سيتي غروب" مقر اتحاد الإمارات لكرة القدم بدبي، والتقى أمين عام الاتحاد محمد عبدالله هزام الظاهري. وضم الوفد فيران سوريانو المدير التنفيذي للمجموعة، ودييجو جيجلياني مدير إدارة الأندية. وحضر اللقاء حمد محمد الجنيبي المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في اتحاد الكرة، وراشد عامر مدير إدارة المنتخبات الوطنية.

وجاءت الزيارة لمقر الاتحاد بدبي في إطار تعزيز سبل التعاون المشترك بين اتحاد الكرة والمجموعة الرائدة، التي تعد نموذجا احترافيا في تأهيل وصقل المواهب الكروية، فضلا عن كونها مشروعا استثماريا ضخما، حقق نجاحات متتالية خلال السنوات الماضية.

وجال الوفد بمرافق الاتحاد والمكاتب المختلفة وملاعب التدريبات، وتعرف على آلية العمل في مختلف قطاعات المسابقات، والمنتخبات الوطنية، في إطار الخطة الاستراتيجية للاتحاد ورؤية 2038، التي تتضمن العديد من المبادرات، منها تطوير المنتخبات الوطنية والمواهب الكروية والمسابقات المحلية والتحكيم والتفاعل الجماهيري وغيرها.

و مثلت زيارة وفد "سيتي جروب" للاتحاد خطوة جديدة في إطار التعاون المشترك بعد اللقاء الأول الذي جمع الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، مع فيران سوريانو المدير التنفيذي للمجموعة، بحضور بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، في معرض إكسبو 2020 في نوفمبر الماضي.

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