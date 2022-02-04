الامارات | رونالدو ينشر فيديو من دبي.. ومتابعون يربطونه بصورة "جردل" محمد صلاح

شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو ينشر فيديو من دبي.. ومتابعون يربطونه بصورة "جردل" محمد صلاح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب مانشستر يونايتد فيديو جديد عبر حسابه الرسمي في موقع إنستغرام، وهو يقوم بعملية الاستشفاء مستخدماً أحدث الطرق والوسائل الطبية المخصصة لذلك في دبي، وهو الجهاز الخاص بالتواجد داخله وتكون درجة حرارته تحت الصفر لإعادة الجسم إلى حالته الطبيعية في أسرع وقت، وهي أحدث الطرق التي تستخدمها المنتخبات والفرق العالمية نتيجة لضغط المباريات.

وجمع الفيديو الذي نشره كريستيانو رونالدو مساء أمس أكثر من 36 مليون مشاهدة خلال 15 ساعة فقط، في حين ربط عدد من المتابعين بين الفيديو الذي نشره اللاعب البرتغالي الذي كان يقضي أجازته في دبي واستمرت ما يقارب أسبوع هو وعائلته، والصورة المتداولة لمحمد صلاح، قبل لقاء المغرب في ربع نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية عندما تواجد لاعب ليفربول وعدد من لاعبي المنتخب المصري داخل "جردل" يتواجد به ثلج من أجل إجراء عملية الاستشفاء سريعاً، وذلك منذ أيام بسيطة.

ولاقت صورة محمد صلاح التي تداولت من الكاميرون العديد من ردود الأفعال نظراً لضعف الإمكانيات في الدولة المنظمة لأكبر بطولة إفريقية إضافة إلى تعامل ثالث أفضل لاعب في العالم محمد صلاح، مع الموقف الصعب الذي تواجد فيه من أجل خدمة المنتخب المصري.

وصعد الفراعنة إلى المباراة النهائية أمام السنغال في كأس الأمم الإفريقية يوم الأحد المقبل بعد أن تخطوا صاحب الأرض منتخب الكاميرون بركلات الجزاء الترجيحية.

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